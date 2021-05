Ruská opozičná skupina ukončila svoju činnosť, členov chcú ochrániť pred trestným stíhaním

Vláda zakázala asi tridsať skupín

Skupinu financoval Chodorkovskij

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná skupina Otvorené Rusko vo štvrtok oznámila, že končí so svojou činnosťou. Stalo sa tak po tom, čo úrady označili organizáciu za „nežiaducu“. Líder skupiny Andrej Pivovarov uviedol, že končia, aby ochránili členov pred trestným stíhaním.„Je to strašne smutné,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Pivovarov. Podľa neho chce zmenu v Rusku čoraz viac ľudí a „Rusko bude slobodné a stane sa to čoskoro“.Zákon z roku 2015 klasifikuje členstvo v „nežiaducej“ organizácii ako trestný čin. Vláda na základe tejto legislatívy zakázala zhruba 30 skupín.Pivovarov vo štvrtok poukázal na návrh zákona v ruskom parlamente, pre ktorý by členom takýchto skupín hrozili tresty odňatia slobody.Otvorené Rusko financoval oligarcha a oponent Kremľa Michail Chodorkovskij , ktorý sa presťahoval do Londýna po tom, ako v Rusku strávil desať rokov vo väzení.Obvinenia voči nemu sú široko vnímané ako politická pomsta za oponovanie vláde prezidenta Vladimira Putina Ruská vláda zosilnila svoj záťah na disent. Krajina sa totiž pripravuje na septembrové parlamentné voľby a popularita vládnej strany Jednotné Rusko slabne.