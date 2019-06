Po takmer 18 rokoch identifikovali ďalšiu obeť útokov z 11. septembra

Pohľad na výbuch v jednom z dvoch mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku 11. septembra po náraze lietadla do budovy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. júna (TASR) - Americkým úradom sa po takmer 18 rokoch podarilo identifikovať ďalšiu z obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001. Informovala o tom v utorok televízia CNN.Podľa úradu súdneho lekára v New Yorku ide o v poradí 1643. obeť útokov, u ktorej sa podarilo stanoviť totožnosť. Približne 40 percent z celkového počtu 2753 obetí je stále neidentifikovaných a oficiálne považovaných za nezvestných.Totožnosť najnovšej identifikovanej obete, ktorej telesné pozostatky objavili na mieste zničených budov Svetového obchodného centra (WTC), bola potvrdená na základe vzoriek DNA. Bližšie informácie úrady nezverejnili.Poslednú úspešnú identifikáciu obete z WTC ohlásili v júli 2018.Na ciele v Spojených štátoch zaútočilo 11. septembra 2001 v štyroch unesených dopravných lietadlách 19 islamistov z teroristickej siete al-Káida. Dve lietadlá vrazili do budov newyorského Svetového obchodného centra, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.Celkovo pri týchto útokoch prišlo o život takmer 3000 ľudí z 93 krajín sveta, zranenia utrpelo ďalších asi 6000 osôb. Vek obetí sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do 85 rokov. Približne 75-80 percent z nich tvoria muži. O život prišli aj zhruba štyri stovky hasičov a policajtov, ktorí sa zúčastnili na zásahoch bezprostredne po útokoch.