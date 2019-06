Air France-KLM prepravili v máji celkovo 9,2 milióna pasažierov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM prepravila v máji celkovo 9,2 milióna pasažierov. To je o 3,3 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Nový generálny riaditeľ Benjamin Smith sa zameriava na lepšiu koordináciu sietí leteckých liniek Air France a KLM.Takzvaný faktor obsadenosti Air France-KLM, ktorý odráža, do akej miery bola využitá kapacita lietadiel, v máji tiež vzrástol, a to o 1,8 percentuálneho bodu na 87,3 %.Začiatkom tohto týždňa informovala aj International Consolidated Airlines Group (IAG), materská spoločnosť British Airways a Iberie, že v máji prepravila viac cestujúcich. Ale letecký priemysel ako celok čelí tlakom v dôsledku obchodných sporov a vyšších cien ropy.Spoločnosť Air France-KLM oznámila v máji, že v 1. štvrťroku zaznamenala stratu. Medzinárodné združenie leteckej dopravy (International Air Transport Association, IATA) v júni upozornilo, že globálne letecké spoločnosti znížili prognózy zisku na rok 2019 pre obavy z cien ropy a obchodných sporov.Francúzsky štát vlastní 14,3 % základného imania spoločnosti Air France-KLM, zatiaľ čo holandský štát má 14 %. Ďalšie podiely v tejto leteckej spoločnosti vo výške 8,8 % vlastnia Delta Air Lines a China Eastern Airlines.