Sobota 13.12.2025
13. decembra 2025
Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec parlamentu Vladimír Matejička
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec Národnej rady SR za Smer - SD Vladimír Matejička. Poslancom bol v období rokov 2006 až 2020. O jeho úmrtí ...
Zdieľať
13.12.2025 (SITA.sk) - Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec Národnej rady SR za Smer - SD Vladimír Matejička. Poslancom bol v období rokov 2006 až 2020. O jeho úmrtí informovala dcéra Zuzana Matejičková. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 16. decembra o 14:00 v Komárne.
„Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ napísal na sociálnej sieti predseda Národnej rady SR Richard Raši. Dodal, že je to zároveň bolestná strata pre poslankyňu Zuzanu Matejičkovú (Smer-SD) a jej rodinu.
Zdroj: SITA.sk - Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec parlamentu Vladimír Matejička © SITA Všetky práva vyhradené.
