 24hod.sk    Z domova

13. decembra 2025

Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec parlamentu Vladimír Matejička


Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec Národnej rady SR za Smer - SD Vladimír Matejička. Poslancom bol v období rokov 2006 až 2020. O jeho úmrtí ...



gettyimages 975290482 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec Národnej rady SR za Smer - SD Vladimír Matejička. Poslancom bol v období rokov 2006 až 2020. O jeho úmrtí informovala dcéra Zuzana Matejičková. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 16. decembra o 14:00 v Komárne.


„Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ napísal na sociálnej sieti predseda Národnej rady SR Richard Raši. Dodal, že je to zároveň bolestná strata pre poslankyňu Zuzanu Matejičkovú (Smer-SD) a jej rodinu.


Zdroj: SITA.sk - Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec parlamentu Vladimír Matejička © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý poslanec parlamentu Úmrtie
