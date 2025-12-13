Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. decembra 2025

Citlivé trestné veci neviaznu na ministerstve vnútra, reagoval na Ficove vyjadrenia Šutaj Eštok


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Ministerstvo vnútra nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Uviedol to minister Matúš Šutaj Eštok v reakcii na slová predsedu vlády



Zdieľať
654009209ac15436094686 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Uviedol to minister Matúš Šutaj Eštok v reakcii na slová predsedu vlády Roberta Fica, podľa ktorého voliči koalície vládnym stranám vyčítajú, že neurobili poriadok s ľuďmi, ktorí zodpovedajú za to, čo sa dialo v rokoch 2020 – 2023. Spomínal v tejto súvislosti „čurillovcov" a trestné stíhanie ľudí z vtedajšej opozície alebo väzbu v prípade Tibora Gašpara alebo Roberta Kaliňáka.


„Moja úloha je, aby polícia a vyšetrovatelia pracovali profesionálne, zákonne a bez zásahov. A presne tak to aj robíme. Na rozdiel od rokov 2020 až 2023, keď sa z rezortu vnútra stal nástroj boja. A mimochodom, ak hovoríme o tom, kde dnes viaznu niektoré citlivé trestné veci, tak to nie je na ministerstve vnútra,“ napísal na sociálnej sieti Šutaj Eštok.

Premiérovi pripomenul, že trestné konanie má svoje pravidlá, svoje fázy a jasne rozdelené kompetencie medzi jednotlivé orgány činné v trestnom konaní. Aj keď Fico hovorí o nespokojnosti voličov s nevysporiadaním sa s obdobím rokov 2020 – 2023, podľa Šutaja Eštoka ľudí nezaujímajú politické prestrelky.

„Trápi ich to, čo žijú každý deň. Ceny potravín, bezpečnosť, doprava, opakujúce sa tragédie na železniciach, reálne výsledky štátu. Toto sú veci, na ktoré sa ma pýtajú ľudia denne a toto má byť agenda vlády, ak chceme pracovať pre ľudí,“ dodal minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok.

Zároveň skonštatoval, že koalícia sa neudrží tak, že sa budú jej predstavitelia verejne napádať medzi sebou, pretože tým len oslabujú vládu a posilňujú opozíciu.


Zdroj: SITA.sk - Citlivé trestné veci neviaznu na ministerstve vnútra, reagoval na Ficove vyjadrenia Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

