Po tragickej nehode pri obci Krásnohorské Podhradie v aute uhorel neznámy muž, polícia začala trestné stíhanie – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.12.2024 (SITA.sk) - V piatok ráno, krátko pred štvrtou hodinou, sa pri obci Krásnohorské Podhradie (okres Rožňava) stala tragická dopravná nehoda. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, auto značky Hyundai zišlo z cesty, narazilo do svahu a začalo horieť. Po úplnom uhasení požiaru vo vozidle našli telo neznámej mužskej osoby.„Totožnosť bude potvrdená analýzou DNA," uviedla polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ide v poradí o 20. tohtoročnú obeť dopravných nehôd v Košickom kraji. Je to o 11 obetí menej ako zaznamenala polícia za rok 2023 a zatiaľ najmenej od roku 2020. Najsmutnejším tohtoročným mesiacom bol júl, kedy zahynulo päť ľudí.Za prvých 51 týždňov tohto roka pritom zaznamenali policajti na cestách Košického kraja 1601 dopravných nehôd. Oproti rovnakému obdobiu roku 2023 je to o 200 viac. Ťažké zranenia utrpelo 164 osôb, pričom v roku 2023 to bolo 158 ľudí. Ľahké zranenia malo 818 osôb, o 96 viac ako v predchádzajúcom roku. Celkovo je evidovaných 3518 škodových udalostí, čo je o 189 menej oproti roku 2023.