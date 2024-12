Uplynulý rok na Blízky východ priniesol pád al-Asada a porážku Hizballáhu, ale vojna v Pásme Gazy stále trvá

Sýrski povstalci zvrhli vládu za desať dní

27.12.2024 (SITA.sk) - Na Blízky východ rok 2024 priniesol náhle zmeny. Začiatkom decembra sa skončila zdanlivo neotrasiteľná 50-ročná vláda rodiny al-Asadovcov v Sýrii. Blesková ofenzíva sýrskych povstalcov vyvrcholila 8. decembra a zvrhla prezidenta Baššára al-Asada, ktorý opustil Sýriu ešte predtým, ako povstalci dobyli Damask.Povstalcom trvalo desať dní dostať sa do Damasku, pričom opozičné frakcie pod vedením islamistickej skupiny Haját Tahrír aš-Šám, ktorá je považovaná za teroristickú organizáciu, rýchlo obsadili veľké mestá ako Homs, Aleppo alebo Hamá. Povstalci prakticky nečelili odporu sýrskej armády.Baššár al-Asad, ktorý Sýrii tvrdou rukou vládol od smrti svojho otca Háfiza al-Asada v roku 2000, bol vo veľkej miere odkázaný sám na seba, keďže jeho spojenci, najmä Rusko, Irán a Hizballáh, zaneprázdnili ich vlastné konflikty.Predovšetkým Rusko viedlo v Sýrii vojenskú kampaň od septembra 2015, pričom sa spojilo s Iránom, aby umožnilo al-Asadovej vláde bojovať proti ozbrojeným opozičným skupinám a získať späť kontrolu nad väčšinou krajiny. Zvrhnutý sýrsky vodca Baššár al-Asad utiekol do Moskvy, kde dostal azyl. Pád Baššára al-Asada dramaticky oslabil pozíciu Ruska na Blízkom východe.Hlavnou silou, ktorá porazila režim Basšára al-Asada, bola skupina Haját Tahrír aš-Šám. Skupina bola dlho pobočkou al-Kájdy. Organizácia ovládala veľkú časť severozápadnej Sýrie. V ostatných rokoch sa jej vodca Abú Muhammad Džulání snažil zmeniť jej imidž prerušil vzťahy s al-Kájdou, zbavil sa predstaviteľov tvrdej línie a zaviazal sa prijať pluralizmus a náboženskú toleranciu.Ďalšou ranou pre Rusko a Irán na Blízkom východe je oslabenie libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré v závere novembra súhlasilo s prímerím s Izraelom. Dohoda o prímerí vyžaduje ukončenie ozbrojenej prítomnosti Hizballáhu na juhu Libanonu. Hizballáh vstúpil do konfliktu s Izraelom 8. októbra 2023 deň po tom, ako palestínska militantná organizácia Hamas zaútočila na južný Izrael a zabila takmer 1 200 ľudí, väčšinou civilistov. Libanonské militantné hnutie vtedy uviedlo, že tak prejavuje podporu Palestínčanom. Podľa Izraela však v bojoch prišlo o život viac ako 2-tisíc členov Hizballáhu, židovský štát stratil len desiatky vojakov.Libanonská militantná organizácia v konflikte stratila aj veľký počet vysokopostavených predstaviteľov vrátane lídra Hasana Nasralláha, ktorý zahynul v septembri. Hnutie, ktoré vzniklo v roku 1982 po invázii izraelských síl do Libanonu, Nasralláh viedol viac ako tri desaťročia.Aj palestínska militantná organizácia Hamas v roku 2024 prišla o dlhoročných vodcov. V júli Izrael v Iráne zabil vodcu Hamasu Ismáíla Haníju. Jeho nástupcu Jahjá Sinvára, hlavného organizátora minuloročného útoku na Izrael, ktorý vyvolal vojnu, izraelskí vojaci zabili v Gaze v októbri. Vojna sa však nekončí, hoci si v Pásme Gazy vyžiadala už 45-tisíc obetí na životoch, pričom izraelská armáda hovorí, že zlikvidovala viac ako 17-tisíc militantov. Približne sto z 250 Izraelčanov, ktorých do zajatia vzal Hamas počas vražedného útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023, je stále v Gaze. Predpokladá sa však, že nažive sú len dve tretiny z týchto rukojemníkov.