Po trnavskej nemocnici sa pohyboval opitý muž so vzduchovkou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti cez víkend zasahovali v trnavskej nemocnici. Po nemocnici sa pohyboval alkoholom posilnený muž so vzduchovkou v ruke. Ako informovala trnavská krajská polícia, privolaná hliadka muža odzbrojila a v putách ho odviedli na policajnú stanicu.Ako nakoniec vysvitlo, 29-ročný Trnavčan prišiel do nemocnice za mužom, ktorého krátko pred tým náhodným výstrelom pri spoločnom popíjaní postreliť do nohy. Muž mal pri sebe vzduchovku, značky Power Win 304.Ako uviedla polícia, všetky okolnosti konania v nemocnici, ale aj okolnosti zranenia druhého muža, polícia preveruje s podozrením na priestupok na úseku zbraní a streliva a pre ublíženie na zdraví z nedbanlivosti.Polícia pripomína, že v prípade nosenia voľnopredajnej vzduchovky by mala mať osoba pri sebe platný doklad totožnosti, vyhýbať sa požívaniu alkoholu, prepravovať ju a nosiť skrytou formou. Pri manipulácii treba dbať na zvýšenú opatrnosť.