Po turistovi pátrajú v Tatrách už týždeň, záchranári už vyčerpali celú sadu štandardných krokov

30.9.2023 (SITA.sk) - Už týždeň pátra Horská záchranná služba (HZS) v lokalite Ľadového štítu vo Vysokých Tatrách po 50-ročnom nezvestnom Poliakovi, no zatiaľ neúspešne.Na pátracej akcii sa doteraz zúčastnili desiatky horských záchranárov a niekoľko psovodov so psami. Pri prehľadávaní oblasti využívajú aj drony a helikoptéru. Podľa zástupcu riaditeľa HZS Igora Žiaka k piatku užMuž mal minulú sobotu podľa popisu schádzať sám z Ľadového štítu, keď si privodil vážny úraz dolnej končatiny a nedokázal ďalej pokračovať. S mužom sa podarilo záchranárom ešte vo večerných hodinách skontaktovať. Podľa HZS potvrdil úraz, no nebol schopný uviesť svoju presnú polohu, ani nepotvrdil zaslaný lokalizačný link.Neskôr bol už jeho telefón nedostupný. Ešte v nočných hodinách preto záchranári rozbehli pátraciu akciu. „Pokiaľ sa osoba neidentifikuje, alebo nebude nájdená, neprestaneme po nej pátrať,“ poznamenal Žiak. Horská záchranná služba preto v pátraní po nezvestnom turistovi priebežne pokračuje.