Ako hlasovať v predčasných voľbách? Pozor na počet prednostných hlasov a za čo hrozí pokuta 33 eur

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením. V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami to na svojej internetovej stránke pripomína ministerstvo vnútra.Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný, predloží podľa rezortu spolu s občianskym preukazom aj predmetný hlasovací preukaz. Ten mu následne okrsková volebná komisia odoberie.Volebná komisia vzápätí zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. „Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom," pripomína ministerstvo vnútra.Každý volič sa podľa rezortu musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní," zdôraznil rezort vnútra.V osobitnom priestore určenom volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.„Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov," informovalo ministerstvo vnútra.Za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá okrsková komisia voličovi iné. „Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," uviedlo ministerstvo.Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má podľa rezortu vnútra právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.„Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie," zdôraznilo ministerstvo.Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má podľa rezortu vnútra právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.„Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie," dodalo ministerstvo vnútra.