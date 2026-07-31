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31. júla 2026

Po ukrajinskom útoku horel logistický areál spoločnosti Wildberries vo Volgograde – VIDEO


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Nočný útok poškodil logistické centrum ruského internetového predajcu Wildberries vo Volgograde. Spoločnosť uviedla, že pri incidente sa nikto nezranil a prevádzku presmerovala do iných logistických ...



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hoiugtnwiaanwkk 676x501 31.7.2026 (SITA.sk) - Nočný útok poškodil logistické centrum ruského internetového predajcu Wildberries vo Volgograde. Spoločnosť uviedla, že pri incidente sa nikto nezranil a prevádzku presmerovala do iných logistických centier.


Nočný útok poškodil logistické zariadenie ruského internetového obchodného giganta Wildberries vo Volgograde. Spoločnosť v piatok oznámila, že útok spôsobil požiar, pri ktorom sa nikto nezranil.

Wildberries uviedol, že logistické reťazce boli reorganizované a prijímanie zásielok aj expedícia objednávok pokračujú prostredníctvom iných prevádzok. Na mieste podľa spoločnosti zasahovali hasiči.

K útoku došlo po sérii podobných ukrajinských úderov na sklady spoločnosti v rôznych častiach Ruska. Kyjev obviňuje Wildberries, ktorý zamestnáva tisíce ľudí a patrí medzi významné podniky ruskej ekonomiky, že skladuje súčiastky pre bezpilotné lietadlá a pomáha ruskej armáde.



Ukrajina prvýkrát zaútočila na sklady Wildberries v dňoch 18. a 19. júla v Tambovskej oblasti a tiež v Moskovskej oblasti. Podľa spoločnosti si útoky vyžiadali osem zranených a zničili časť logistických zariadení.

Vo štvrtok Wildberries informoval, že pri útoku dronu na sklad v Penzianskej oblasti na západe Ruska utrpel zranenia jeden človek a viac ako 200 zamestnancov museli evakuovať po vypuknutí požiaru.

Ďalší sklad spoločnosti zasiahol ukrajinský dron aj v meste Sarapul, približne 1 100 kilometrov východne od Moskvy.


Zdroj: SITA.sk - Po ukrajinskom útoku horel logistický areál spoločnosti Wildberries vo Volgograde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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