Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ignác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Leto na Baťáku opäť ožíva. Euphoria Garden v Skalici je späť s novou sériou open-air eventov


Tagy: PR

Leto v Skalici aj tento rok patrí hudbe a večerom plným zážitkov. Euphoria Garden, séria letných podujatí pod holým nebom, sa vracia do prístavu na Baťovom kanáli s ambíciou posunúť zážitok ...



Zdieľať
dscf9066 2 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Leto v Skalici aj tento rok patrí hudbe a večerom plným zážitkov.


Euphoria Garden, séria letných podujatí pod holým nebom, sa vracia do prístavu na Baťovom kanáli s ambíciou posunúť zážitok návštevníkov znova o level vyššie.

This Year Hits Different – to je motto organizátorov, ktorí si tento rok pre návštevníkov pripravili hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Areál prešiel výraznými zmenami, pribudol monumentálny bamboo stage, viac svetelných a vizuálnych efektov, rozšírené bary, kvalitnejšie zázemie aj partnerská Ploom zóna. Výsledkom je priestor navrhnutý tak, aby bol väčší, výraznejší a pripravený ponúknuť ešte intenzívnejší letný zážitok než v predchádzajúcich rokoch.

6 nocí unikátnych zážitkov


V júli a auguste sa na Baťovom kanáli uskutoční dokopy šesť tematicky odlišných eventov. Sezónu otvoril dvojdňový štart Welcome Summer 2026 a Wake Up It’s 2016 (Bieber Fever). Nasledovala žúrka DJ EKG v prístave, ktorú si nenechal ujsť ani čerstvý víťaz najvyššej slovenskej hokejovej ligy Sebastián Čederle. Počas hlavného setu dokonca na stage priniesol Pohár Vladimíra Dzurillu. Po párty s príchuťou majstrovských osláv nechýbalo ani Študentské leto.

8. augusta sa návštevníci môžu tešiť na párty Ibiza Vibes a 21. augusta je na programe veľké finále Goodbye Summer. Každé z podujatí stavia na vlastnej hudobnej dramaturgii, no spoločným menovateľom zostáva letná energia, prostredie pri vode a komunita ľudí, ktorí sa sem vracajú za hudbou aj jedinečnou atmosférou.

Euphoria Garden spája charakteristickú lokalitu s vlastným konceptom. Prístav na Baťovom kanáli vytvára kulisu, ktorá sa odlišuje od bežných klubových či mestských eventov. Open-air prostredie a západ slnka nad vodou vytvárajú priestor, kde atmosféra a možnosť stráviť letný večer vonku s priateľmi hrajú rovnako dôležitú úlohu ako samotná hudba.

Spoločné chvíle pod hviezdami


Projekt spája jednotlivé párty do série udalostí, ktoré sú predovšetkým oslavou leta a spoločných momentov. Tie pomáha prinášať aj exkluzívny partner Ploom.

Značka Ploom dlhodobo podporuje projekty, ktoré prepájajú hudbu, umenie, kultúru a autentické zážitky. Návštevníci sa počas celej série môžu stretnúť aj v partnerskej Ploom zóne, ktorá je súčasťou areálu a stará sa o maximálny festivalový komfort.

Euphoria Garden sa vďaka hudbe, kvalitnej produkcii pod holým nebom a ľuďom naladeným na rovnakú vlnu postarala presne o ten typ atmosféry, pre ktorý sa oplatí vracať.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Leto na Baťáku opäť ožíva. Euphoria Garden v Skalici je späť s novou sériou open-air eventov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Milan Fiľo: Európa musí zrýchliť inovácie, ak chce zostať konkurencieschopná
<< predchádzajúci článok
Po ukrajinskom útoku horel logistický areál spoločnosti Wildberries vo Volgograde – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 