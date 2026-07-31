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Leto na Baťáku opäť ožíva. Euphoria Garden v Skalici je späť s novou sériou open-air eventov
Tagy: PR
Leto v Skalici aj tento rok patrí hudbe a večerom plným zážitkov. Euphoria Garden, séria letných podujatí pod holým nebom, sa vracia do prístavu na Baťovom kanáli s ambíciou posunúť zážitok ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Leto v Skalici aj tento rok patrí hudbe a večerom plným zážitkov.
Euphoria Garden, séria letných podujatí pod holým nebom, sa vracia do prístavu na Baťovom kanáli s ambíciou posunúť zážitok návštevníkov znova o level vyššie.
This Year Hits Different – to je motto organizátorov, ktorí si tento rok pre návštevníkov pripravili hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Areál prešiel výraznými zmenami, pribudol monumentálny bamboo stage, viac svetelných a vizuálnych efektov, rozšírené bary, kvalitnejšie zázemie aj partnerská Ploom zóna. Výsledkom je priestor navrhnutý tak, aby bol väčší, výraznejší a pripravený ponúknuť ešte intenzívnejší letný zážitok než v predchádzajúcich rokoch.
V júli a auguste sa na Baťovom kanáli uskutoční dokopy šesť tematicky odlišných eventov. Sezónu otvoril dvojdňový štart Welcome Summer 2026 a Wake Up It’s 2016 (Bieber Fever). Nasledovala žúrka DJ EKG v prístave, ktorú si nenechal ujsť ani čerstvý víťaz najvyššej slovenskej hokejovej ligy Sebastián Čederle. Počas hlavného setu dokonca na stage priniesol Pohár Vladimíra Dzurillu. Po párty s príchuťou majstrovských osláv nechýbalo ani Študentské leto.
8. augusta sa návštevníci môžu tešiť na párty Ibiza Vibes a 21. augusta je na programe veľké finále Goodbye Summer. Každé z podujatí stavia na vlastnej hudobnej dramaturgii, no spoločným menovateľom zostáva letná energia, prostredie pri vode a komunita ľudí, ktorí sa sem vracajú za hudbou aj jedinečnou atmosférou.
Euphoria Garden spája charakteristickú lokalitu s vlastným konceptom. Prístav na Baťovom kanáli vytvára kulisu, ktorá sa odlišuje od bežných klubových či mestských eventov. Open-air prostredie a západ slnka nad vodou vytvárajú priestor, kde atmosféra a možnosť stráviť letný večer vonku s priateľmi hrajú rovnako dôležitú úlohu ako samotná hudba.
Projekt spája jednotlivé párty do série udalostí, ktoré sú predovšetkým oslavou leta a spoločných momentov. Tie pomáha prinášať aj exkluzívny partner Ploom.
Značka Ploom dlhodobo podporuje projekty, ktoré prepájajú hudbu, umenie, kultúru a autentické zážitky. Návštevníci sa počas celej série môžu stretnúť aj v partnerskej Ploom zóne, ktorá je súčasťou areálu a stará sa o maximálny festivalový komfort.
Euphoria Garden sa vďaka hudbe, kvalitnej produkcii pod holým nebom a ľuďom naladeným na rovnakú vlnu postarala presne o ten typ atmosféry, pre ktorý sa oplatí vracať.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Leto na Baťáku opäť ožíva. Euphoria Garden v Skalici je späť s novou sériou open-air eventov © SITA Všetky práva vyhradené.
Euphoria Garden, séria letných podujatí pod holým nebom, sa vracia do prístavu na Baťovom kanáli s ambíciou posunúť zážitok návštevníkov znova o level vyššie.
This Year Hits Different – to je motto organizátorov, ktorí si tento rok pre návštevníkov pripravili hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Areál prešiel výraznými zmenami, pribudol monumentálny bamboo stage, viac svetelných a vizuálnych efektov, rozšírené bary, kvalitnejšie zázemie aj partnerská Ploom zóna. Výsledkom je priestor navrhnutý tak, aby bol väčší, výraznejší a pripravený ponúknuť ešte intenzívnejší letný zážitok než v predchádzajúcich rokoch.
6 nocí unikátnych zážitkov
V júli a auguste sa na Baťovom kanáli uskutoční dokopy šesť tematicky odlišných eventov. Sezónu otvoril dvojdňový štart Welcome Summer 2026 a Wake Up It’s 2016 (Bieber Fever). Nasledovala žúrka DJ EKG v prístave, ktorú si nenechal ujsť ani čerstvý víťaz najvyššej slovenskej hokejovej ligy Sebastián Čederle. Počas hlavného setu dokonca na stage priniesol Pohár Vladimíra Dzurillu. Po párty s príchuťou majstrovských osláv nechýbalo ani Študentské leto.
8. augusta sa návštevníci môžu tešiť na párty Ibiza Vibes a 21. augusta je na programe veľké finále Goodbye Summer. Každé z podujatí stavia na vlastnej hudobnej dramaturgii, no spoločným menovateľom zostáva letná energia, prostredie pri vode a komunita ľudí, ktorí sa sem vracajú za hudbou aj jedinečnou atmosférou.
Euphoria Garden spája charakteristickú lokalitu s vlastným konceptom. Prístav na Baťovom kanáli vytvára kulisu, ktorá sa odlišuje od bežných klubových či mestských eventov. Open-air prostredie a západ slnka nad vodou vytvárajú priestor, kde atmosféra a možnosť stráviť letný večer vonku s priateľmi hrajú rovnako dôležitú úlohu ako samotná hudba.
Spoločné chvíle pod hviezdami
Projekt spája jednotlivé párty do série udalostí, ktoré sú predovšetkým oslavou leta a spoločných momentov. Tie pomáha prinášať aj exkluzívny partner Ploom.
Značka Ploom dlhodobo podporuje projekty, ktoré prepájajú hudbu, umenie, kultúru a autentické zážitky. Návštevníci sa počas celej série môžu stretnúť aj v partnerskej Ploom zóne, ktorá je súčasťou areálu a stará sa o maximálny festivalový komfort.
Euphoria Garden sa vďaka hudbe, kvalitnej produkcii pod holým nebom a ľuďom naladeným na rovnakú vlnu postarala presne o ten typ atmosféry, pre ktorý sa oplatí vracať.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Leto na Baťáku opäť ožíva. Euphoria Garden v Skalici je späť s novou sériou open-air eventov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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