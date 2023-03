Po úmrtí mesačného bábätka v osade kontrolujú rodinu sociálni pracovníci, v Richnave sa uskutoční aj poslanecký prieskum

Matke súd priznal rodičovské práva

Dieťa bolo podvyživené a podchladené

Poslanecký prieskum na úradoch

27.3.2023 (SITA.sk) - V rodine zosnulého mesačného bábätka Paľka v osade v Richnave (okr. Gelnica) zodpovední pracovníci pravidelne vykonávajú sociálne zisťovania, rodinu pravidelne monitorujú, rodičov usmerňujú a poskytujú im potrebnú pomoc. Uvádza sa to v stanovisku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny , ktoré poskytla Marianna Šebová z jej tlačového oddelenia, a to v súvislosti s pondelkovým poslaneckým prieskumom v obci.Koná sa tam z dôvodu nedávnej tragickej smrti spomínaného Paľka. Koncom januára bol v zúboženom stave prevezený do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach , po niekoľkých dňoch zomrel.S rodinou, do ktorej sa Paľko narodil, prišli pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného úradu práce do kontaktu po prvýkrát v októbri 2020. Dôvodom bolo podľa ústredia práce súdne konanie vo veci priznania rodičovských práv a povinností matke vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.„Súd tieto rodičovské práva a povinnosti matke priznal a ani zo strany sociálnych pracovníkov nebol identifikovaný dôvod na ďalšie intervencie v rodine až do januára 2023,“ píše sa v stanovisku.Zamestnanci úradu dovtedy ani nezaznamenali žiaden podnet od pediatrov, sociálnych pracovníkov obce, či od zdravotných asistentov. Opätovný kontakt nadviazali sociálni pracovníci úradu práce s rodinou bezprostredne po hospitalizácii Paľka.„Úrad práce prijal opatrenia zamerané na prácu s rodinou v jej prirodzenom prostredí. Vypracoval plán sociálnej práce s rodinou s cieľom zlepšiť starostlivosť o deti a stabilizovať bytové podmienky rodiny. Z dôvodu zistenia náhleho zhoršenia situácie v rodine boli do plánu zapojení aj terénni sociálni pracovníci obce, asistent zdravia a detská lekárka,“ uvádza ďalej ústredie práce.Rodina Paľka žije v osade v chatrči. Podľa medializovaných informácií rodičia zavolali k dieťaťu koncom januára záchrannú službu, bolo podvyživené a vážne podchladené. Prípad začala vo februári prešetrovať polícia aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.Cieľom poslaneckého prieskumu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Spišskej Novej Vsi a v obci je kontrola výkonu v oblasti sociálnej starostlivosti na príslušných úradoch. Prieskum schválil Parlamentný výbor Národnej rady SR pre sociálne veci na návrh predsedu Vladimíra Ledeckého. „Nedávnu tragickú udalosť v Richnave vnímam ako zlyhanie systému. Nesmieme dopustiť, aby sa niečo podobné zopakovalo. Preto som inicioval poslanecký prieskum na príslušných úradoch, aby sme zistili, kde systém zlyháva a aké kroky treba prijať, aby sa podobná tragédia už nezopakovala,“ uviedol k návrhu.V rómskej osade v Richnave žije 1 568 maloletých detí a približne 1 150 dospelých osôb. Sociálni pracovníci príslušného úradu práce sa tam starajú o 1 210 detí, respektíve 557 rodín.„Terénni pracovníci navštevujú osadu pravidelne v týždňových intervaloch a okrem iného asistujú rodičom pri nadobúdaní rodičovských zručností vrátane zvládania základných úkonov, akými sú kŕmenie, prebaľovanie či primerané obliekanie detí,“ informovala Šebová. V osade na dennej báze pôsobia aj terénni sociálni pracovníci obce a asistenti zdravia.