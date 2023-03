Naď zvažuje podať trestné oznámenie na Fica, obvinenie zo sabotáže vraj už nie je sranda

Vláda dodanie jednohlasne odsúhlasila

Ide o neužitie právomoci?

27.3.2023 - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) bude oslovovať členov vlády SR, ktorí jednohlasne odsúhlasili dodanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine, aby všetci podali na Roberta Fica Smer-SD ) trestné oznámenie za falošné obvinenie. Uviedol to v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo Rádia Expres.„Akonáhle dostaneme oznámenie, že bol nejaký krok urobený, tak za seba určite môžem povedať, že to spravím a verím, že ďalší členovia vlády sa pridajú. Obviňovať vládu, ktorá jednohlasne odsúhlasila medzivládnu dohodu zo sabotáže už nie je sranda. Nech potom Fico dokáže, akým spôsobom sme tú sabotáž zrealizovali a keď nie, nech pyká za svoje skutky," tvrdí Naď.Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v pondelok plánuje podať trestné oznámenie na členov vlády v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Trestné oznámenie sa má týkať podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a sabotáže.Uviedol to šéf Smeru-SD Robert Fico v nedeľnej diskusnej relácii Na telo na Markíze. Fico je presvedčený, že poverená vláda Eduarda Hegera nemala kompetencie na to, aby mohla schváliť darovanie stíhačiek a konala protiústavne. Na Facebooku v nedeľu večer napísal, že ani sto amerických helikoptér nič nezmení na tom, že naše stíhačky boli na Ukrajinu darované hrubým porušením Ústavy SR.„Pre nás táto téma ani náhodou neskončila a budeme trvať na jej kvalifikovanom prešetrení, keďže na Slovensku nie je jeden jediný súdny právnik, ktorý by tvrdil, že to odvolaná Hegerova vláda mohla spraviť," uviedol.