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23. júla 2026
Po úteku pred novinármi sa vzdal funkcie, Matúš Oľha končí ako predseda Rady Fondu na podporu umenia
Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu.
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23.7.2026 (SITA.sk) - Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu.
Matúš Oľha sa vo štvrtok (23. júla) vzdal funkcie predsedu Rady Fondu na podporu umenia (FPU). V Rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci.
Uvádza sa to v stanovisku FPU, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Voľba sa bude konať na najbližšom zasadnutí Rady FPU 12. augusta 2026.
"Fond na podporu umenia ďakuje Matúšovi Oľhovi za prácu, ktorú pre fond vykonal vo funkcii predsedu rady. Pod jeho vedením fond plnil svoje zákonné povinnosti, výzvy prebiehali v stanovených termínoch a podpora sa dostávala k žiadateľom,” uviedol Kornaj.
Zdôraznil, že zmena vo vedení Rady FPU nemá vplyv na chod fondu a nedotkne sa ani vyhlásených výziev, prebiehajúcich hodnotení či vyplácania schválených prostriedkov. Rovnako prízvukoval, že FPU naďalej plní svoje poslanie v plnom rozsahu.
Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU.
Novinárov Oľha najskôr vykázal z rokovania Rady FPU, za čo hlasovali i viacerí členovia Rady, a odkázal ich na sledovanie streamu z neho. Rokovanie ale zakrátko prešlo na neverejnú časť a stream sa skončil. Po rokovaní novinárom Oľha poskytol stručné vyjadrenie, že FPU podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre šírenie poplašnej správy v súvislosti s medializovanými informáciami.
"Nechajme konať orgány činné v trestnom konaní,” povedal. Následne sa rozbehol a na otázky o tom, čo konkrétne je poplašná správa, neodpovedal. Pri behu narazil do zaparkovaného osobného auta pred budovou. Na opakované apely novinárov, či by nemohol zastaviť, nereagoval. "Naháňačka” s novinármi sa skončila po tom, ako vošiel do dverí označených nálepkou "Nepovolaným vstup zakázaný!”.
Pred niekoľkými dňami boli medializované informácie o tom, že v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, ktoré mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Zamestnanci sa obrátili aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I.
Vec bola v tom čase podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Poverený riaditeľ FPU Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť.
Zdroj: SITA.sk - Po úteku pred novinármi sa vzdal funkcie, Matúš Oľha končí ako predseda Rady Fondu na podporu umenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Matúš Oľha sa vo štvrtok (23. júla) vzdal funkcie predsedu Rady Fondu na podporu umenia (FPU). V Rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci.
Uvádza sa to v stanovisku FPU, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Voľba sa bude konať na najbližšom zasadnutí Rady FPU 12. augusta 2026.
Zmena vo vedení nemá vplyv na chod fondu
"Fond na podporu umenia ďakuje Matúšovi Oľhovi za prácu, ktorú pre fond vykonal vo funkcii predsedu rady. Pod jeho vedením fond plnil svoje zákonné povinnosti, výzvy prebiehali v stanovených termínoch a podpora sa dostávala k žiadateľom,” uviedol Kornaj.
Zdôraznil, že zmena vo vedení Rady FPU nemá vplyv na chod fondu a nedotkne sa ani vyhlásených výziev, prebiehajúcich hodnotení či vyplácania schválených prostriedkov. Rovnako prízvukoval, že FPU naďalej plní svoje poslanie v plnom rozsahu.
Útek pred novinármi
Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU.
Novinárov Oľha najskôr vykázal z rokovania Rady FPU, za čo hlasovali i viacerí členovia Rady, a odkázal ich na sledovanie streamu z neho. Rokovanie ale zakrátko prešlo na neverejnú časť a stream sa skončil. Po rokovaní novinárom Oľha poskytol stručné vyjadrenie, že FPU podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre šírenie poplašnej správy v súvislosti s medializovanými informáciami.
"Nechajme konať orgány činné v trestnom konaní,” povedal. Následne sa rozbehol a na otázky o tom, čo konkrétne je poplašná správa, neodpovedal. Pri behu narazil do zaparkovaného osobného auta pred budovou. Na opakované apely novinárov, či by nemohol zastaviť, nereagoval. "Naháňačka” s novinármi sa skončila po tom, ako vošiel do dverí označených nálepkou "Nepovolaným vstup zakázaný!”.
Pred niekoľkými dňami boli medializované informácie o tom, že v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, ktoré mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Zamestnanci sa obrátili aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I.
Vec bola v tom čase podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Poverený riaditeľ FPU Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť.
Zdroj: SITA.sk - Po úteku pred novinármi sa vzdal funkcie, Matúš Oľha končí ako predseda Rady Fondu na podporu umenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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