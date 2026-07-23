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 24hod.sk    Gala    Hudba

23. júla 2026

Tužina Gro(o)ve 2026 – Jedenásty ročník festivalu prinesie výnimočné hudobné objavy, komunitnú atmosféru a zážitok v prírode



24. – 25. júla 2026 sa prírodný areál Hatalisko v Tužine (okres Prievidza) opäť premení na miesto stretnutia milovníkov kvalitnej alternatívnej hudby.



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Tužina Gro(o)ve 2026 – Jedenásty ročník festivalu prinesie výnimočné hudobné objavy, komunitnú atmosféru a zážitok v prírode

Jedenásty ročník multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve 2026 ponúkne dva dni koncertov, elektronickej hudby, workshopov, diskusií, remeselného trhu a programu pre všetky vekové kategórie. Festival si aj tento rok zachováva svoju charakteristickú komornú atmosféru, dôraz na komunitu, prírodu a autentické hudobné zážitky.

Hudba bez hraníc

Festival každoročne predstavuje to najzaujímavejšie zo slovenskej aj zahraničnej alternatívnej hudobnej scény. V programe 11. ročníka sa predstavia Tolstoys, Nina Kohout, Acid Row (CZ), Zabiť Františka, Eversame, Christina Mantis, Saca (CZ), Vítrholc (CZ), BLVE VELVET, Páni času, Edúv syn, Matúš O. & Charms Kids či legendárna blues-rocková skupina ZVA 12-28 Band. Dramaturgia festivalu opäť prepája folk, rock, alternatívu, experimentálnu hudbu, indie aj elektroniku a vytvára priestor pre etablovaných interpretov aj nové objavy domácej a zahraničnej scény.

Súčasťou festivalu bude aj tradičná Elektrocentrála, ktorá prinesie program elektronickej hudby, DJ setov a audiovizuálnych zážitkov.

Festival, ktorý je viac než len koncerty

Tužina Gro(o)ve je už od svojho vzniku miestom stretávania ľudí, ktorí hľadajú kvalitnú hudbu, priateľskú atmosféru a zmysluplne strávený čas. Návštevníkov čakajú prednášky, diskusie, cestovateľské kino, workshopy, program pre deti, obľúbený Gro(o)ve Market s remeselnými výrobkami a handmade tvorbou. Festival tak prepája kultúru, komunitu, tvorivosť a ekologické hodnoty v jedinečnom prírodnom prostredí.

Jedinečná atmosféra v srdci prírody

Festival sa koná v prírodnom areáli Hatalisko v obci Tužina, obklopenom Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou. Súčasťou areálu je bezplatné stanovanie a parkovanie, prírodná pláž, športové plochy, kvalitná gastro zóna, sprchy a zázemie pre rodiny s deťmi. Práve spojenie kvalitnej dramaturgie s výnimočným prostredím robí z Tužina Gro(o)ve jeden z najobľúbenejších komorných festivalov na Slovensku.

Vstupenky a informácie

Vstupenky sú dostupné v predpredaji prostredníctvom platformy Tootoot.fm do štvrtku 23. júla 2026, 23.59 h. Kompletný program, informácie o festivale a praktické pokyny nájdu návštevníci na oficiálnej webovej stránke festivalu.

Festival organizuje Občianske združenie GROOVE. Festival sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.

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