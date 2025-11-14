Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Meniny má Irma
 24hod.sk    Zo zahraničia

14. novembra 2025

Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku


Tagy: Novorossijsk ruské územie vojna na Ukrajine

Prístav a ropná infraštruktúra v ruskom meste Novorossijsk sa v noci na piatok stali terčom útoku dronov. Útok spôsobil požiar v tamojšom termináli na prekládku ropy, ktorý je ...



oil_refinery_fire_la_56852 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Prístav a ropná infraštruktúra v ruskom meste Novorossijsk sa v noci na piatok stali terčom útoku dronov. Útok spôsobil požiar v tamojšom termináli na prekládku ropy, ktorý je jeden z najväčších pri Čiernom mori. Informujú o tom telegramové kanály, referuje web Ukrajinská pravda.


Obyvatelia Novorossijska začali okolo polnoci hlásiť výbuchy a reakciu protivzdušnej obrany. Krátko nato boli zverejnené fotografie a videá zachytávajúce rozsiahly požiar v oblasti prístavu. Hlavným cieľom útoku bol ropný komplex Šescharis, ktorý je kľúčovým zariadením ruskej štátnej spoločnosti Transnefť.

Letiská v neďalekých mestách Krasnodar a Gelendžik po útoku prerušili prevádzku.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novorossijsk ruské územie vojna na Ukrajine
