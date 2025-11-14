|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
|Denník - Správy
14. novembra 2025
Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku
Prístav a ropná infraštruktúra v ruskom meste Novorossijsk sa v noci na piatok stali terčom útoku dronov. Útok spôsobil požiar v tamojšom termináli na prekládku ropy, ktorý je ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Prístav a ropná infraštruktúra v ruskom meste Novorossijsk sa v noci na piatok stali terčom útoku dronov. Útok spôsobil požiar v tamojšom termináli na prekládku ropy, ktorý je jeden z najväčších pri Čiernom mori. Informujú o tom telegramové kanály, referuje web Ukrajinská pravda.
Obyvatelia Novorossijska začali okolo polnoci hlásiť výbuchy a reakciu protivzdušnej obrany. Krátko nato boli zverejnené fotografie a videá zachytávajúce rozsiahly požiar v oblasti prístavu. Hlavným cieľom útoku bol ropný komplex Šescharis, ktorý je kľúčovým zariadením ruskej štátnej spoločnosti Transnefť.
Letiská v neďalekých mestách Krasnodar a Gelendžik po útoku prerušili prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku © SITA Všetky práva vyhradené.
