Piatok 14.11.2025
Úvodná strana
14. novembra 2025
Exminister Lajčák mal komunikovať s Jeffrey Epsteinom, ten sa zaujímal o dianie na Slovensku
Exminister zahraničných vecí a súčasný poradca premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák mal údajne komunikovať s odsúdeným sexuálnym ...
Ide o dokumenty, ktoré sa týkajú prípadu sexuálneho delikventa. Informoval o tom denník SME, ktorý časť tejto komunikácie analyzoval. Sú medzi nimi e-maily, ktoré totiž vyzerajú ako komunikácia priamo medzi Lajčákom a Epsteinom.
Komunikácia o slovenskej vláde
V dokumentoch sa objavila komunikácia z 15. marca 2018, v ktorej píše Epstein bývalému hlavnému stratégovi prezidenta Donalda Trumpa Steveovi Bannonovi. V tejto komunikácii spomínajú aj „Mira Lajčáka".
V tejto komunikácii sa dohadujú na stretnutí, pričom Epstein napísal Bannonovi e-mail v štyroch bodoch. V prvom bode napísal, že chce na večeru pozvať ďalšieho človeka, pričom práve v druhom bude hovorí o „Mirovi Lajčákovi“ a o tom, že „na Slovensku padá vláda“.
Skutočne išlo pritom o deň, keď bývalý prezident Andrej Kiska odvolal vládu Roberta Fica. Bolo to v čase, keď na Slovensku prebiehali masívne protesty po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako denník podotkol, z dokumentu nevyplýva priamo, že by Lajčák mal byť na stretnutie pozvaný.
Slová na adresu Trumpa
Denník SME našiel medzi dokumentmi aj záznam priamej komunikácie Lajčáka a Epsteina. Ide o komunikáciu z 24. marca 2018. Denník podotkol, že komunikácia pôsobí ako priateľská. Epstein poslal Lajčákovi link na článok, ktorý hovorí o duševnom zdraví Donalda Trumpa s titulkom „Ako blízko je Donald Trump od psychického zrútenia“.
Lajčák Epsteinovi odpovedal slovami: „Ďakujem! Myslím, že sme dnes na túto tému počuli dosť dôkazov," pričom vetu ukončil emotikonom. Aj napriek tomu, že je v dokumentoch e-mailová adresa začiernená, z podpisu jasne vyplýva, že išlo o oficiálny e-mail ministerstva zahraničných vecí.
Komunikácia z júna 2019
Dokumenty skúmal aj portál Aktuality.sk, ktorý navyše dopĺňa aj komunikáciu z júna 2019, v ktorej Epstein aktívne rieši meno Lajčáka. Správa bola adresovaná neidentifikovanému kontaktu, ktorého sa Epstein pýtal, či má byť kontakt na Lajčáka sprostredkovaný cez Johna Boltona, a teda vtedajšieho poradcu pre národnú bezpečnosť, alebo cez ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea.
Podľa portálu táto komunikácia opisuje Lajčákove funkcie a postavenie. Epstein totiž v tejto komunikácii žiadal, aby mu adresát potvrdil jeho oficiálny titul.
Sám ho opisoval ako slovenského ministra zahraničných vecí, aktuálneho predsedu OBSE a bývalého prezidenta OSN. Komunikácia sa končí vetou: „A čo je najdôležitejšie. Priateľ.“
Epsteina obvinili z z obchodovania so sexuálnymi potrebami
Epsteina pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania vyšetrovali americké úrady od roku 2005. Epstein dohadzoval neplnoleté dievčatá na sexuálne služby politikom, celebritám či ľuďom zo šoubiznisu. 6. júla 2019 ho zadržali, obvinený bol z obchodovania so sexuálnymi potrebami.
Bol uväznený v Metropolitnom nápravnom centre v New Yorku a 10. augusta 2019 ho tam našli mŕtveho. Pitva ukázala, že išlo o samovraždu obesením. Viac ako 20-tisíc stranový materiál, takzvané Epsteinové spisy, mapujú sieť jeho kontaktov.
Epstein sa pohyboval v politickom a akademickom prostredí a tiež medzi finančnými elitami USA a Británie. V spisoch sa nájdu aj mená ako princ Andrew, Elon Musk či Bill Gates. Po Epsteinovej samovražde sa začalo skúmanie významných ľudí, vrátane bývalého princa Andrewa Mountbattena Windsora. Ten pre spojenie s Epsteinom v novembri prišiel o všetky kráľovské tituly.
Zdroj: SITA.sk - Exminister Lajčák mal komunikovať s Jeffrey Epsteinom, ten sa zaujímal o dianie na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
