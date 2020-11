Po útoku na kňaza v Lyone zadržali muža, nemal pri sebe zbraň a polícia zisťuje jeho identitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2020 - Francúzska polícia zatkla po útoku na kňaza v meste Lyon muža, ktorý zodpovedal opisu páchateľa. Zadržaný nemal pri sebe žiadnu zbraň a vyšetrovatelia sa snažia zistiť jeho identitu.Kňaza gréckej pravoslávnej cirkvi zasiahol loveckou zbraňou dvakrát do brucha, keď zatváral kostol. Duchovný, ktorý je gréckym občanom, v súčasnosti leží v kritickom stave v nemocnici.Motív útoku zatiaľ nie je známy. Minister vnútra aktivoval špeciálny pohotovostný tím, ktorý dozeral na pátranie po podozrivom. Lyonský prokurátor začal vyšetrovanie pre pokus o vraždu.Iný miestny ortodoxný kňaz Antoine Callot uviedol, že zranený je 45-ročný Nikolas Kakavelakis, otec dvoch detí. Podľa Callota neevidujú žiadne vyhrážky voči cirkvi, no políciu požiadal o ochranu jeho kostola.Vláda už niekoľko dní sľubuje zabezpečenie zvýšenej ochrany v kostoloch, mešitách a iných náboženských miestach, no podľa reportérov agentúry AP sú viditeľné len malé zmeny. Nikto nechránil kostoly v Lyone ani v Nice, kde vo štvrtok tuniský extrémista zavraždil troch ľudí.Najnovší útok už odsúdilo aj grécke ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je v nepretržitom kontakte s francúzskymi úradmi.