Ant Group (fintech divíziou koncernu Alibaba) by z prvotnej ponuky akcií mohla získať 34,5 mld. USD

Čínsky fintech gigant Ant Group pripravuje rekordný vstup na burzu.





Spoločnosť, ktorá sa pripravuje na duálny vstup na burzu v Hongkongu a Šanghaji, by mohla podľa v pondelok stanovených cien akcí získať z duálnej prvotnej ponuky (IPO) 34,5 miliardy USD (29,1 miliardy eur). Hodnota IPO by tak prekonala doterajší rekord Saudi Aramco (niečo vyše 29 miliárd USD).Ant Group je fintech divíziou koncernu Alibaba a dominantnou firmou v oblasti mobilných platieb v Číne. Spoločnosť plánuje emitovať 1,67 miliardy nových akcií na burzách Hongkongu rovnako ako v Šanghaji. V Šangahaji bude cena akcie v rámci IPO 68,8 CNY a v Hongkongu 80 HKD. Celkovo by Ant Group mala z predaja akcií zinkasovať takmer 34,5 miliardy USD.Celková hodnota Ant Group na základe valuácie akcie v rámci IPO tak bude predstavovať 313,37 miliardy USD, čo je viac, ako majú niektoré veľké americké banky vrátane Goldman Sachs a Wells Fargo. Očakáva sa, že v Hongkongu sa obchodovanie s akciami firmy spustí 5. novembra. Začiatok obchodovania v Šanghaji spoločnosť zatiaľ nezverejnila.(1 EUR = 1,1856 USD)