Po útoku na medikov vstúpili tisíce lekárov po celej Indii do štrajku

Kalkata/Naí Dillí 14. júna (TASR) - Tisíce lekárov po celej Indii vstúpili v piatok do štrajku, ktorým žiadajú zlepšenie bezpečnostných podmienok v nemocniciach. Štrajk paralyzoval mnoho vládou prevádzkovaných zdravotníckych zariadení. Lekári tak reagujú na nedávny útok proti mladým medikom v Kalkate v štáte Západné Bengálsko v severovýchodnej Indii, píše agentúra Reuters.Štrajk sa najviac dotkol práve štátu Západné Bengálsko, v ktorom ochromil prevádzku najmenej 13 veľkých nemocníc. Okrem lekárov z Kalkaty a ďalších miest Západného Bengálska odmietli pracovať aj lekári v metropole Naí Dillí a v západoindickom štáte Maháraštra. Celkovo vstúpilo v piatok do jednodňového štrajku zhruba 30.000 lekárov.Protest vyvolal útok na študentov Lekárskej fakulty a nemocnice sira Nilratana Sircara v Kalkate z 10. júna. Išlo o spor medzi rodinou pacienta, ktorý zomrel, a medikmi. Pri útoku sa traja medici vážne zranili.Združenie indických lekárov (IMA) uviedlo, že tento "barbarský" útok odzrkadľuje celoštátny problém, a vyzvalo na celonárodný protest. Združenie takisto žiada prijať príslušnú legislatívu, ktorá by zaručovala bezpečnosť lekárov.