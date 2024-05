Po útoku na Roberta Fica sa zvýšila toxicita online prostredia až o 60 percent. Vypnutie komentárov nepomôže navždy

Nárast o 60 percent

Bezprecedentná situácia

Ďalšia polarizácia užívateľov

16.5.2024 (SITA.sk) - Atentát na predsedu vlády Roberta Fica vyvolal bezprostredne po útoku ďalšiu vlnu nenávisti a toxicity v online priestore. Toxicita komentárov pod príspevkami médií a verejných inštitúcií sa zvýšila až o 60 percent oproti doteraz najhoršiemu dňu v histórií sledovania ich profilov. Informuje o tom slovenský startup elv.ai, ktorý sa zameriava na moderovanie diskusií v online priestore.„To, čoho sme boli včera svedkami, nás všetkých šokovalo. Útok na premiéra Fica zvýšil nenávisť na sociálnych sieťach na úroveň, ktorú sme ešte nevideli,“ hovorí CEO spoločnosti elv.ai Jakub Šuster Viac ako 60 profilov sledovaných médií a verejných inštitúcií na Slovensku zaznamenalo včera celkovo 71 818 komentárov, pričom miera nenávistných komentárov dosiahla až 21,62 percenta. Pre porovnanie, počas nedávnych prezidentských volieb mediálne spoločnosti na Slovensku zaznamenali najväčší nárast spracovaných komentárov v histórii ich fungovania, konkrétne 105 710 komentárov na slovenskom a českom internete (16. apríla 2024), pričom miera toxicity online diskusie bola vtedy 13,62 percenta.„Oproti najviac toxickému dňu v histórií merania sme v súvislosti s útokom na slovenského premiéra videli nárast toxicity v slovenskom online prostredí až o 60 percent. To sú alarmujúce čísla,” vysvetľuje Šuster.Startup sa venuje moderácií obsahu na sociálnych sieťach pomocou kombinácie umelej inteligencie a ľudských moderátorov. Aktuálne jej služby využíva viac ako tretina slovenského mediálneho trhu. Pár hodín po útoku zareagovala na oficiálnom profile aj Polícia Slovenskej republiky , ktorá vyzvala užívateľov, aby sa zdržali vulgárnych a neslušných komentárov, ktoré by sa týkali útoku.Rovnako tiež žiadala médiá, aby vypli možnosť komentovať pod príspevkami na sociálnych sieťach, ktoré informovali o útoku na Roberta Fica.„Je to bezprecedentná situácia, že polícia požiadala média o vypnutie komentárov. Nepamätám si, že by sa v histórii niečo také udialo. Vzhľadom na mieru toxicity a nenávisti, ktorú sme pozorovali, tomu však rozumiem,” dodal Šuster.Výskumy ukazujú, že vystavovanie negatívnym komentárom môže viesť k ďalšej polarizácií užívateľov. Aj jeden neslušný komentár vie spustiť vlnu negativity, ktorá efektom snehovej gule dokáže ovplyvniť celú diskusiu. Ukazuje sa, že vystavovanie nenávistným komentárov tak môže viesť až k celkovej negatívnej zmene ľudského vnímania.„Komentáre na sociálnych sieťach nebudú vypnuté navždy. Ak sa konečne nezačneme ako spoločnosť dôsledne venovať situácii v online priestore, tak polarizácia na sociálnych sieťach bude aj naďalej rásť. Následne sa bude prelievať do reálneho sveta a násilie sa bude opakovať,” upozornil Šuster.