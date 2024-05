Rusi vo Vovčansku unášajú civilistov do zajatia, podľa ministra vnútra Klymenka už niekoľko ľudí aj popravili

16.5.2024 (SITA.sk) - V severnej časti ukrajinského mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti, kde prebiehajú aktívne bojové akcie, ruskí okupanti berú do zajatia civilistov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedol to minister vnútra Ihor Klymenko „V severnej časti Vovčanska, kde prebiehajú aktívne bojové akcie, ruská armáda berie do zajatia civilných obyvateľov. Až do dnešného dňa pokračovala evakuácia v tejto oblasti. Ukrajinská polícia neprestala evakuovať ľudí napriek všetkým rizikám a paľbe," vyhlásil Klymenko.Ruská armáda, ktorá sa snaží získať oporu v meste, nedovoľuje miestnym obyvateľom evakuáciu. Okupanti unášajú ľudí a vozia ich do pivníc. Podľa Klymenka sú známe prvé prípady popráv civilistov ruskou armádou. Jeden z obyvateľov Vovčanska sa pokúsil utiecť, odmietol poslúchnuť príkazy ruských útočníkov a tí ho zabili.V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine bolo na miestach, kde ruská armáda prišla do kontaktu s ukrajinskými civilistami, nájdených množstvo masových hrobov so zavraždenými a umučenými miestnymi obyvateľmi.