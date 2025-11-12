Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

12. novembra 2025

Po veľkolepom koncerte Separa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave prichádza jedinečná šou aj do Košíc! SEPAR & HOSTIA & KOŠICE



Separ pripravuje nezabudnuteľný hudobný zážitok plný energie, špeciálnych hostí a atmosféry, ktorá sa ťahá ešte dlho po skončení koncertu.



Buďte pri tom v Steel Aréne 28. februára 2026 o 20:00 a zažite koncert, na aký sa nezabúda!


dcéra ANIČKA
LUCA BRASSI10X
YZOMANDIAS
PTK
PIL C
KALI
ČIS T
NERIEŠ
RAPHAEL
DAME
SMART
STRAPO
SAWSANE

Vstupenky na SEPAR – Steel Aréna Košice online tu https://www.ticketportal.sk/event/SEPAR-Steel-Arena-Kosice?ID_partner=60

 

 


