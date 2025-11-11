|
Utorok 11.11.2025
|Denník - Správy
Zrodila sa streamovacia platforma Kultúra+, kriticky a ironicky ukazuje realitu v slovenskej kultúre
Platforma Otvorená kultúra! (OK!) spúšťa streamovaciu platformu Kultúra+, jej cieľom je kriticky a s iróniou poukazovať na absurdnosť reality posledných mesiacov v ...
11.11.2025 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! (OK!) spúšťa streamovaciu platformu Kultúra+, jej cieľom je kriticky a s iróniou poukazovať na absurdnosť reality posledných mesiacov v slovenskej kultúre. Ako OK! informovala, Platforma Kultúra+ simuluje rozhranie streamovacích služieb, ponúka však prehľad skutočných udalostí, ktoré podľa nej otriasli slovenskou spoločnosťou.
„Slovenská kultúra nedávno zaznamenala smutné výročie. Pred dvoma rokmi sa spustil rozvrat kultúry zo strany vedenia ministerstva kultúry – Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu. Popri politickom ovládnutí inštitúcií a personálnych čistkách bola slovenská spoločnosť tiež svedkyňou množstva ťažko uveriteľných káuz, prejavov papalášizmu a hrubého zneužívania moci,“ napísala platforma s tým, že tieto udalosti boli podľa nich natoľko absurdné, že rozhodli spracovať ich unikátnou formou kriticko-parodizujúcich videí, a to v spolupráci s reklamnou spoločnosťou TRIAD.
„Od nástupu súčasného vedenia neustále pribúdajú nové kauzy. Jedna prekrýva druhú a na tie staré sa zabúda. Kultúra+ ich chce zhromažďovať, aby nám pripomínala, ako veľa sa dá pokaziť za taký krátky čas,“ uviedla OK!
Platforma Kultúra+ po vizuálnej stránke pripomína klasické služby na streamovanie filmov a seriálov. Jej obsah je ale inšpirovaný reálnymi udalosťami.
„Videá v podobe trailerov na tituly ako Vatican Drift, Hymna 2 či Deň, kde zmizla Donatellova busta upozorňujú na neodborné a mocenské rozhodnutia politikov*čiek, ktoré ubližujú slovenskej kultúre a ľuďom, čo ju tvoria. Videá vytvorené za pomoci nástrojov umelej inteligencie svojou formou zvýrazňujú nielen aroganciu moci, ale aj vysokú mieru bizarnosti a iracionálnosti jednotlivých káuz,“ priblížila platforma OK! Doplnila, že s nadabovaním videí pomohli známi herci, napríklad Jozef Vajda či Janka Kovalčíková. V budúcnosti plánuje pokračovať v pridávaní titulov na streamovaciu platformu Kultúra+.
OK! uviedla, že projekt využíva nástroje umelej inteligencie ako „subverzívny prostriedok odporu proti moci, ktorá systematicky likviduje nezávislú kultúru na Slovensku“. Dodala, že generatívne technológie použili na zviditeľnenie problémov pre širšie publikum. Videá sú k dispozícii bezplatne, podľa platformy OK! pre to, aby sa na tieto kauzy nezabudlo.
Jej aktivity však možno podporiť prostredníctvom zbierky cez Donio.sk. Zbierka jej umožní pokračovať v organizovaní protestov, tvorbe kampaní, aj v poskytovaní právnej pomoci kultúrnym pracovníkom a budovaní transparentného udržateľného odporu voči politickému ovládnutiu kultúry.
„Pozývame všetkých, aby si prehrali trailery na Kultúre+ a veríme, že aj vďaka tomu neprehráme boj o slovenskú kultúru. Na to však potrebujeme ľudí, ktorí sa nebudú len pozerať,“ doplnila platforma OK!.
Zdroj: SITA.sk
