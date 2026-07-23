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23. júla 2026

Po výbuchu v rodinnom dome v Čani vypukol požiar, na mieste zasahovali hasiči aj polícia – FOTO


Tagy: Požiar rodinného domu

Prijaté boli i opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestoru. Polícia i hasiči zasahujú v obci Čaňa (okres Košice-okolie) pri požiari rodinného domu, ktorému predchádzal výbuch. Ako ...



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753150773_1020104467091646_7569082316801566777_n e1784814307659 676x419 23.7.2026 (SITA.sk) - Prijaté boli i opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestoru.


Polícia i hasiči zasahujú v obci Čaňa (okres Košice-okolie) pri požiari rodinného domu, ktorému predchádzal výbuch. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, podľa predbežných informácií došlo v rodinnom dome v obci k výbuchu, po ktorom vypukol požiar. „Na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar likvidujú. Podľa doterajších informácií utrpela zranenia jedna osoba, ktorá sa v čase udalosti nachádzala v dome sama,” uviedla polícia.

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Doplnila, že policajní príslušníci zabezpečujú miesto udalosti a usmerňujú situáciu. Prijaté boli i opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestoru. „Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho zisťovania. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia dovolí. Rešpektujte pokyny polície,” uzavreli policajti.


Zdroj: SITA.sk - Po výbuchu v rodinnom dome v Čani vypukol požiar, na mieste zasahovali hasiči aj polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar rodinného domu
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