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23. júla 2026

Ďalšia nehoda motorkára v Bratislavskom kraji, vodič narazil do stromu a skončil v nemocnici


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Dopravná nehoda

Polícia opakovane apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne. Pezinskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s



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nehoda motocykel strom2 23.7.2026 (SITA.sk) - Polícia opakovane apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne.


Pezinskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala za Pezinkom smerom na Senec. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, z doposiaľ nezistených tam 62-ročný vodič motocykla narazil do stromu. Záchranári ho so zraneniami previezli do nemocnice. Vodičov žiadajú, aby boli pri prejazde uvedeným úsekom opatrní.

Polícia opakovane apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a prispôsobili svoju jazdu svojim schopnostiam, ale aj podmienkam na ceste, aby boli ohľaduplní a venovali vedeniu vozidla plnú pozornosť. Polícia v pondelok vyzývala na opatrnosť v dôsledku dvoch tragických nehôd motocyklov v Bratislavskom kraji. V stredu sa stala ďalšia tragédia, keď motorkár neprežil zrážku s kamiónom.

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Zdroj: SITA.sk - Ďalšia nehoda motorkára v Bratislavskom kraji, vodič narazil do stromu a skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Dopravná nehoda
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