Po výraznom raste ceny ropy klesli, cena Brentu sa drží nad 60,80 USD

Singapur 24. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď investori začali vyberať zisky po stredajšom (23. 10.) výraznom raste, ktorým trhy reagovali na nečakaný pokles ropných zásob v USA.Po predbežných odhadoch výrazného rastu ropných zásob v USA americké ministerstvo energetiky v stredu zverejnilo správu, že zásoby ropy za minulý týždeň klesli o 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici počítali s rastom o 2,2 milióna barelov a predbežný odhad Amerického ropného inštitútu (API) naznačoval rast zásob až o 4,5 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.19 h SELČ 60,86 USD (54,72 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 31 centov (0,51 %). V stredu cena vzrástla o 2,5 % a uzatvorila na úrovni 61,17 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 30. septembra.Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 55,53 USD/barel. Oproti stredajšej uzávierke to znamená pokles o 44 centov (0,79 %). Na porovnanie, v stredu na záver obchodovania zaznamenala rast o 3,3 %.