Univerzita Komenského chce zastaviť odlev študentov do zahraničia

UK, ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce zastaviť odlev šikovných študentov do zahraničia, najmä do Českej republiky. Preto sa rozhodla aktívnejšie zamerať na stredoškolákov. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.České vysoké školy za hranicami dlhodobo lákajú slovenských študentov na moderné internáty a vybavenie.poznamenal prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.UK sa prvýkrát predstaví ako celok aj na veľtrhu vzdelávania v Brne.vysvetlil Masaryk. Záujemcov plánujú osloviť spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.Za užitočnú stratégiu označuje vedenie UK aj osobné oslovovanie stredoškolákov na rôznych medzinárodných a domácich olympiádach.Najväčšia slovenská univerzita organizuje tento rok prvýkrát aj celouniverzitný deň otvorených dverí pre záujemcov zo stredných škôl. Uskutoční sa 5. novembra.poznamenala Miller.povedal rektor UK Marek Števček. Zároveň je presvedčený o tom, že zvýšenie počtu dobrých študentov sa časom prejaví aj na kvalitnejšom štúdiu.