Po vyše troch rokoch sa začne pojednávanie v kauze dvojnásobnej vraždy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Pred trojčlenným senátom Okresného súdu (OS) Bratislava I by sa po viac ako troch rokoch malo začať vo štvrtok (20. 6.) pojednávať v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004.uviedol na otázku TASR v piatok (14. 6.) hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. V prípade sa malo pojednávať koncom mája. Dlhoročný proces s hlavným obžalovaným zemplínskym bosom Branislavom A. a ďalšími troma obžalovanými sa napokon opäť neuskutočnil. To z dôvodu kolízie termínu jedného z obhajcov s termínom iného procesu.V prípade sa dlhšie nepojednávalo. Spisový materiál sa naposledy totiž dlhšie nachádzal na Ústavnom súde (ÚS) SR v Košiciach z dôvodu, že minulý rok podali ústavnú sťažnosť hneď dvaja obžalovaní, a to na doživotný trest odňatia slobody právoplatne odsúdený zemplínsky bos Branislav A. a spoluobžalovaný Jozef B.Novým zákonným sudcom je v tejto veci na OS Bratislava I Roland Kemény. Ten prípad prebral po sudcovi Jánovi Jamrichovi, ktorý odišiel do dôchodku ku koncu roku 2016. Senát pod vedením Jamricha vypočul dovtedy desiatky svedkov a ďalších mal vypočuť. Nie je zatiaľ známe, či sa teda dokazovanie bude musieť vykonať nanovo. To by skomplikovalo skoré vyriešenie kauzy na súde prvého stupňa a trvalo by to ďalšie roky.V kauze sú obžalovaní spomínaný bos Branislav A., Karol M. nachádzajúci sa stále v Belize a ďalší dvaja obžalovaní. Sudca Kemény si musel po Jamrichovi, ktorý pôsobil na OS Bratislava I viac ako 34 rokov, naštudovať rozsiahly spis. Vec Keménymu bola pridelená v roku 2017. Naposledy sa proces mal konať koncom októbra 2016. Bol však odročený, a to z dôvodu práceneschopnosti jedného z členov senátu sudcu Jamricha.Riadne sa naposledy pojednávalo v kauze na začiatku júna 2016, keď takmer niekoľko hodín trval výsluch Branislava A. Okrem neho sú v tomto prípade obžalovaní Karol M., Jozef B. a Nikola P., ktorí dávajú svojim obhajcom súhlas na pojednávanie v ich neprítomnosti. Voči Karolovi M. sa koná stále ako voči ušlému.Mladú ženu a desaťročného chlapca zastrelili v Moste pri Bratislave na konci roka 2004. Obeťou útoku mal byť otec zabitého chlapca a druh zabitej ženy, bývalý policajt Juraj G. Pokus zavraždiť ho však nevyšiel a zabijaci údajne omylom pripravili o život jeho blízkych.Bosa zemplínskej zločineckej skupiny Branislava A. odsúdil vo februári 2016 trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR v inej kauze - vraždy Arpáda Nistora a ďalších závažných trestných činov, na doživotie. Branislav A. čelí okrem toho aj ďalším súdnym procesom na iných slovenských súdoch.