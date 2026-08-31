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31. augusta 2026
Po záplavách v Nepále hlásia už 903 mŕtvych a viac ako štyritisíc nezvestných
Spolu s obeťami a nezvestnými v čínskom Tibete si katastrofa vyžiadala najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných. Ničivé záplavy pri hraniciach s
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31.8.2026 (SITA.sk) - Spolu s obeťami a nezvestnými v čínskom Tibete si katastrofa vyžiadala najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných.
Ničivé záplavy pri hraniciach s Čínou si v Nepále vyžiadali najmenej 903 obetí a počet nezvestných vzrástol na 4 247, oznámil v pondelok nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Záchranné práce pokračujú už šiesty deň.
Čínske štátne médiá predtým potvrdili 16 mŕtvych a 546 nezvestných v Tibete. Celková bilancia katastrofy v Nepále a Tibete tak dosiahla najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných.
Medzi nezvestnými v Nepále je 592 cudzincov. Na zozname je aj 933 pracovníkov projektov vodných elektrární pozdĺž rieky, ktorej údolím sa v stredu prehnala ničivá prívalová vlna, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a ich riadenie.
Nepálske úrady v pondelok ráno evidovali 3 655 nezvestných občanov krajiny. Výrazne sa zvýšil počet nezvestných v okrese Nuvakot, kde úrady evidujú 1 158 nezvestných oproti 115 hláseným ešte v nedeľu. V susednom okrese Rasuva je nezvestných ďalších 562 ľudí.
Na zozname nezvestných je aj 45 príslušníkov nepálskej armády, 38 policajtov a príslušníkov ozbrojenej polície a 19 pracovníkov colnej a imigračnej správy.
V indickom štáte Uttarpradéš úrady medzitým vytiahli z riek pritekajúcich z Nepálu 17 tiel, o ktorých sa predpokladá, že patria obetiam záplav.
Indické úrady sa ich snažia identifikovať a tieto telá zatiaľ nie sú zahrnuté do oficiálnej bilancie obetí.
Zdroj: SITA.sk - Po záplavách v Nepále hlásia už 903 mŕtvych a viac ako štyritisíc nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
Ničivé záplavy pri hraniciach s Čínou si v Nepále vyžiadali najmenej 903 obetí a počet nezvestných vzrástol na 4 247, oznámil v pondelok nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Záchranné práce pokračujú už šiesty deň.
Čínske štátne médiá predtým potvrdili 16 mŕtvych a 546 nezvestných v Tibete. Celková bilancia katastrofy v Nepále a Tibete tak dosiahla najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných.
Dominujú cudzinci
Medzi nezvestnými v Nepále je 592 cudzincov. Na zozname je aj 933 pracovníkov projektov vodných elektrární pozdĺž rieky, ktorej údolím sa v stredu prehnala ničivá prívalová vlna, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a ich riadenie.
Nepálske úrady v pondelok ráno evidovali 3 655 nezvestných občanov krajiny. Výrazne sa zvýšil počet nezvestných v okrese Nuvakot, kde úrady evidujú 1 158 nezvestných oproti 115 hláseným ešte v nedeľu. V susednom okrese Rasuva je nezvestných ďalších 562 ľudí.
Nepálski vojaci a policajti
Na zozname nezvestných je aj 45 príslušníkov nepálskej armády, 38 policajtov a príslušníkov ozbrojenej polície a 19 pracovníkov colnej a imigračnej správy.
V indickom štáte Uttarpradéš úrady medzitým vytiahli z riek pritekajúcich z Nepálu 17 tiel, o ktorých sa predpokladá, že patria obetiam záplav.
Indické úrady sa ich snažia identifikovať a tieto telá zatiaľ nie sú zahrnuté do oficiálnej bilancie obetí.
Zdroj: SITA.sk - Po záplavách v Nepále hlásia už 903 mŕtvych a viac ako štyritisíc nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
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