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31. augusta 2026

Po záplavách v Nepále hlásia už 903 mŕtvych a viac ako štyritisíc nezvestných


Tagy: blesková povodeň nezvestní ľudia Obete Záplavy

Spolu s obeťami a nezvestnými v čínskom Tibete si katastrofa vyžiadala najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných. Ničivé záplavy pri hraniciach s



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nepal_floods_school_3988_ 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Spolu s obeťami a nezvestnými v čínskom Tibete si katastrofa vyžiadala najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných.


Ničivé záplavy pri hraniciach s Čínou si v Nepále vyžiadali najmenej 903 obetí a počet nezvestných vzrástol na 4 247, oznámil v pondelok nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Záchranné práce pokračujú už šiesty deň.

Čínske štátne médiá predtým potvrdili 16 mŕtvych a 546 nezvestných v Tibete. Celková bilancia katastrofy v Nepále a Tibete tak dosiahla najmenej 919 mŕtvych a 4 793 nezvestných.

Dominujú cudzinci


Medzi nezvestnými v Nepále je 592 cudzincov. Na zozname je aj 933 pracovníkov projektov vodných elektrární pozdĺž rieky, ktorej údolím sa v stredu prehnala ničivá prívalová vlna, uviedol Národný úrad pre znižovanie rizika katastrof a ich riadenie.

Nepálske úrady v pondelok ráno evidovali 3 655 nezvestných občanov krajiny. Výrazne sa zvýšil počet nezvestných v okrese Nuvakot, kde úrady evidujú 1 158 nezvestných oproti 115 hláseným ešte v nedeľu. V susednom okrese Rasuva je nezvestných ďalších 562 ľudí.

Nepálski vojaci a policajti


Na zozname nezvestných je aj 45 príslušníkov nepálskej armády, 38 policajtov a príslušníkov ozbrojenej polície a 19 pracovníkov colnej a imigračnej správy.

V indickom štáte Uttarpradéš úrady medzitým vytiahli z riek pritekajúcich z Nepálu 17 tiel, o ktorých sa predpokladá, že patria obetiam záplav.

Indické úrady sa ich snažia identifikovať a tieto telá zatiaľ nie sú zahrnuté do oficiálnej bilancie obetí.


Zdroj: SITA.sk - Po záplavách v Nepále hlásia už 903 mŕtvych a viac ako štyritisíc nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: blesková povodeň nezvestní ľudia Obete Záplavy
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