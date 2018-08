Po zásahu bleskom na kúpalisku v Maďarsku sú dvaja zranení v nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. augusta (TASR) - Dvaja zo štyroch zranených z piatkového zásahu bleskom na kúpalisku v obci Gyenesdiás v maďarskej Zalianskej župe sú ešte v nemocnici. Uviedol to v pondelok pre agentúru MTI riaditeľ nemocnice v Keszthelyi Attila Kvarda.V piatok popoludní previezli záchranári do nemocnice tri ženy a jedného muža po zásahu bleskom do stromu a ľudí stojacich pod ním. Dvoch z troch zasiahnutých bleskom museli na mieste oživovať, štvrtá osoba si ľahšie zranila hlavu pri páde.Riaditeľ nemocnice spresnil, že išlo o členov jednej rodiny. Nemku, ktorá si zranila hlavu, prepustili z nemocnice už počas víkendu. Prepustili aj jej dcéru, ktorú blesk priamo zasiahol. Obaja ešte hospitalizovaní pacienti, otec a druhá dcéra, sa podľa slov riaditeľa už majú dobre.