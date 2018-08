Video: V novom hranom filme pre deti Leto s Bernardom si zahrajú i obyvatelia hornej Nitry

Na hornú Nitru zavítali filmári. Točia tam hraný celovečerný film pre deti s pracovným názvom Leto s Bernardom. Popri hercoch sa v snímke, ktorú budú okrem Handlovej nakrúcať aj v Prievidzi, predstavia i obyvatelia hornej Nitry ako komparzisti.





"Hlavným hrdinom filmu je desaťročný chlapec a to, čo ma na tom osobne zaujíma je, že práve dieťa hýbe dejom a podarí sa mu nakoniec všetkých dospelých dať dokopy. Spojí rodinu, ktorá kvôli smrti chlapcovho otca zostala vo veľmi vzdialenom vzťahu. V podstate to dieťa nakoniec ukáže svojím naivným čistým spôsobom dospelým, ako byť lepšími a žiť krajšie," priblížila v piatok počas nakrúcania v Handlovej hlavná producentka slovensko-nemeckej koprodukcie Katarína Krnáčová zo spoločnosti Silverart.Detské postavy vyberal štáb veľmi dlho, s hlavným hrdinom, desaťročným českým hercom Eliášom Vyskočilom točil už minulý rok ukážky. Sekunduje mu desaťročná Slovenka Liana Pavlíková. Rovnako napoly české a slovenské zastúpenie majú i dospelé postavy. "Tým, že väčšinu času točíme v Handlovej a Prievidzi, rozhodli sme sa, že komparz zoberieme z lokálnych ľudí. Robili sme rozsiahlu informačnú kampaň, prihlásili sa nám stovky ľudí, čiže máme veľmi bohatú databázu. Chceme obyčajných ľudí, ktorí nemusia mať žiadne herecké skúsenosti, skôr tam išlo o zaujímavé typy, ktoré režisérke budú sedieť do konceptu," ozrejmila.Jednou z komparzistiek je i 15-ročná Bianka Drozdová, spolu s ďalšími tínedžermi hrá členov pouličného gangu, spievajú si a tešia sa, že sú spolu vonku: "Baví ma divadlo a chcela som mať nové skúsenosti. Je to moja prvá úloha. Cítim sa dobre, pretože mi to aj sedí, som tínedžer a robím to, čo aj normálne vonku," opísala svoje pocity.Filmári aktuálne nakrúcajú v Handlovej, presunú sa i do Prievidze. "My sme si poskautovali skoro celé stredné Slovensko, Handlová bola úplne najkrajšia, lebo sú tu domy, ktoré majú veľmi veľké dvory, na ktorých ľudia ešte sušia bielizeň, stretávajú sa tu. Je tu veľmi otvorená atmosféra a tiež to nie je ploché, všetko je na briežku, sú tu zákutia, keď sa pozriete ďalej, vidíte niekoho spoza rohu vychádzať. To bolo najkrajšie pre nás," zdôvodnila výber lokality režisérka Martina Saková, pre ktorú je to režisérsky debut v hranom filme. "Mám za sebou pár dokumentov a animovaných vecí, a to aj s deťmi. Ale toto sa omnoho dlhšie pripravovalo, omnoho dlhšie sa to točí, čiže je to náročné," podotkla.Okrem Handlovej a Prievidze bude štáb film nakrúcať v Novej Dubnici, Trenčíne, Rakúsku i Nemecku. Koproducentom za nemeckú stranu je Martin Kleinmichel zo spoločnosti Projector23. Slovenským koproducentom je RTVS. Premiéra filmu je naplánovaná na leto 2019, uvedú ho v slovenských, českých a nemeckých kinách.