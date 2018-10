Po zemetrasení zdržali v Indonézii za rabovanie 92 osôb

Muž nesie veci z vraku medzi troskami na ulici v meste Donggala 2. októbra 2018 po ničivom zemetrasení a cunami na indonézskom ostrove Sulawesi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 4. októbra (TASR) - Indonézska polícia zadržala na ostrove Sulawesi takmer 100 ľudí za rabovanie a vykrádanie tovaru v oblastiach postihnutých zemetrasením a následnými vlnami cunami. Vo štvrtok by mali na letisku v meste Palu obnoviť osobné lety. Počet obetí katastrofy stúpol na 1424, píše agentúra AP.V meste Palu, ktoré je najväčším v zdevastovanom regióne, posilnia úrady prítomnosť bezpečnostných zložiek, aby tam pomohli udržať poriadok a bezpečnosť.Podľa správ zverejnených miestnou televíziou chytili v Palu a jeho okolí 92 ľudí s rôznym kradnutým tovarom vrátane benzínu, pneumatík, keramických dlaždíc či poľnohospodárskych zariadení.Do miest a dedín na Sulawesi prichádza humanitárna pomoc iba veľmi pomaly, preto začali dedinčania rabovať obchody s potravinami. Podľa rozhodnutia úradov si dedinčania môžu brať iba potraviny a obchodom ich straty vynahradia až následne.Indonézske úrady taktiež informovali, že podľa ich plánov by mali ešte v priebehu štvrtka sprevádzkovať poškodené letisko v Palu aj pre civilistov.Armáda vyslala na Sulawesi ďalšie posily. Vo štvrtok pristálo v Palu 100 členov námornej pechoty a ďalších 200 je na ceste. Armádne lietadlá slúžia taktiež na evakuáciu zranených a ďalších preživších. Na ostrov postupne prichádzajú pomáhať aj pracovníci rôznych mimovládnych humanitárnych organizácií.Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 a následná vlna cunami, ktorú najsilnejší otras vyvolal, zničili v piatok mesto Palu a okolité obce v indonézskej provincii Stredné Sulawesi. Mesto v stredu navštívil aj prezident Joko (vysl. džoko) Widodo. S ťažkými zraneniami je hospitalizovaných viac než 2550 ľudí a 113 osôb zostáva nezvestných.Na indonézskom ostrove Sulawesi vybuchla v stredu aj sopka Soputan a vychrlila oblak popola až do výšky štyri kilometre. Obete na životoch ani zranenia v dôsledku výbuchu sopky hlásené neboli.