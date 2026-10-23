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Po zmene času stúpa riziko zrážky so zverou. Kritické sú prvé hodiny po zotmení, priemerná škoda presahuje 3200 eur
Tagy: Poistenie PR PZP Zmena času
V noci zo soboty 24. na nedeľu 25. októbra sa opäť mení letný čas na zimný. Hodinky si posunieme o hodinu späť, čo znamená, že sa bude skôr stmievať. Pre vodičov to prináša aj zvýšené ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - V noci zo soboty 24. na nedeľu 25. októbra sa opäť mení letný čas na zimný.
Hodinky si posunieme o hodinu späť, čo znamená, že sa bude skôr stmievať. Pre vodičov to prináša aj zvýšené riziko stretu so zverou, keďže popoludňajšia dopravná špička sa bude viac prekrývať s obdobím zvýšenej aktivity zvierat.
Zahraničné dáta ukazujú, že práve čas po zotmení patrí na cestách k najrizikovejším. Počas dvoch hodín po západe slnka dochádza k stretom so zverou až 14-krát častejšie než počas dvoch hodín pred ním. Jesenná zmena času pritom riziko ešte zvýrazňuje – podľa zahraničných údajov sa v prvom týždni po prestavení hodiniek počet kolízií zvyšuje až o 16 %. Koniec októbra je navyše obdobím, keď sa skoršie stmievanie spája so zvýšenou aktivitou zveri.
"Škody spôsobené stretom so zverou majú výrazne sezónny charakter. Ich počet začína narastať v septembri a zvýšený výskyt evidujeme až do decembra. Najrizikovejším mesiacom je pritom každoročne október, kedy zaznamenávame najviac takýchto škôd," uvádza hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Zrážka so zverou pritom môže vodiča vyjsť na tisíce eur. Kým v roku 2024 dosahovala priemerná škoda približne 3 060 eur, vlani sa zvýšila o viac ako 6 % na 3 250 eur.
Aktivita zvierat sa riadi najmä prirodzeným svetlom a západom slnka. Ľudia sa však po zmene času naďalej presúvajú do práce a z práce v rovnakých hodinách, hoci svetelné podmienky sú už iné. Kým pred zmenou času môže vodič absolvovať cestu z práce ešte za svetla alebo za súmraku, po prestavení hodiniek už môže tú istú trasu absolvovať za tmy. Práve vtedy sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa na ceste stretne so zverou.
Zmena času navyše prichádza v období, keď je pohyb vysokej zveri prirodzene zvýšený. Počas jesennej ruje sa jelene častejšie presúvajú a môžu sa objaviť aj na cestách, kde ich vodiči bežne neočakávajú. Riziko sa pritom nekončí, keď jedno zviera prebehne cez cestu. Zver sa môže pohybovať v skupinách a za prvým kusom môžu nasledovať ďalšie. Ak teda vodič zbadá na ceste zviera, mal by spomaliť a pozorne sledovať aj okolie vozovky.
Diaľkové svetlá sú užitočné, pretože vodičovi umožnia spozorovať zver pri krajnici skôr. Ak však už zviera stojí na vozovke alebo bezprostredne pri nej, odporúča sa diaľkové svetlá stlmiť. Silné svetlo môže zviera dezorientovať a namiesto úniku môže zostať stáť.
Ešte nebezpečnejšou intuitívnou reakciou môže byť prudké strhnutie volantu v snahe zabrániť nárazu. Automobil sa pri takomto manévri môže dostať do protismeru, mimo vozovky alebo naraziť do stromu či inej pevnej prekážky.
"Ak už vodič nemá dostatok priestoru na bezpečné zastavenie, prioritou je intenzívne brzdiť a udržať vozidlo pod kontrolou. Prudký úhybný manéver môže viesť k oveľa vážnejším následkom než samotný stret so zvieraťom," dopĺňa Dupaľová Ksenzsighová.
Ak ku kolízii dôjde, vodič by mal zabezpečiť miesto nehody, zapnúť výstražné svetlá a k zranenému zvieraťu by sa nemal približovať ani sa ho pokúšať premiestniť. Následne treba privolať políciu, ktorá nehodu zdokumentuje, a udalosť oznámiť poisťovni. O zrazenej zveri je potrebné informovať aj príslušné poľovnícke združenie, s čím môže pomôcť polícia.
Okrem správneho postupu po nehode je dôležité myslieť aj na jej finančné následky. Škody na vlastnom vozidle totiž bežné povinné zmluvné poistenie nepokrýva. Kryté však môžu byť havarijným poistením alebo doplnkovým poistením stretu so zverou, ktoré Union ponúka aj k PZP. "Nie každý vodič chce alebo potrebuje havarijné poistenie. Aj pre takýchto motoristov však existuje možnosť, ako sa chrániť pred finančnými následkami zrážky so zverou. V Unione si môžu toto riziko pripoistiť k povinnému zmluvnému poisteniu. Klient si aktuálne môže zvoliť jeden z troch limitov plnenia: 2 500, 5 000 alebo 7 500 eur. Zároveň sú dostupné aj viaceré úrovne spoluúčasti od 0 cez 100, 200, 300 až po 2 000 eur.” uzatvára hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Po zmene času stúpa riziko zrážky so zverou. Kritické sú prvé hodiny po zotmení, priemerná škoda presahuje 3200 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Hodinky si posunieme o hodinu späť, čo znamená, že sa bude skôr stmievať. Pre vodičov to prináša aj zvýšené riziko stretu so zverou, keďže popoludňajšia dopravná špička sa bude viac prekrývať s obdobím zvýšenej aktivity zvierat.
Zahraničné dáta ukazujú, že práve čas po zotmení patrí na cestách k najrizikovejším. Počas dvoch hodín po západe slnka dochádza k stretom so zverou až 14-krát častejšie než počas dvoch hodín pred ním. Jesenná zmena času pritom riziko ešte zvýrazňuje – podľa zahraničných údajov sa v prvom týždni po prestavení hodiniek počet kolízií zvyšuje až o 16 %. Koniec októbra je navyše obdobím, keď sa skoršie stmievanie spája so zvýšenou aktivitou zveri.
"Škody spôsobené stretom so zverou majú výrazne sezónny charakter. Ich počet začína narastať v septembri a zvýšený výskyt evidujeme až do decembra. Najrizikovejším mesiacom je pritom každoročne október, kedy zaznamenávame najviac takýchto škôd," uvádza hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Zrážka so zverou pritom môže vodiča vyjsť na tisíce eur. Kým v roku 2024 dosahovala priemerná škoda približne 3 060 eur, vlani sa zvýšila o viac ako 6 % na 3 250 eur.
Zver si hodinky neprestavuje - ľudia áno
Aktivita zvierat sa riadi najmä prirodzeným svetlom a západom slnka. Ľudia sa však po zmene času naďalej presúvajú do práce a z práce v rovnakých hodinách, hoci svetelné podmienky sú už iné. Kým pred zmenou času môže vodič absolvovať cestu z práce ešte za svetla alebo za súmraku, po prestavení hodiniek už môže tú istú trasu absolvovať za tmy. Práve vtedy sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa na ceste stretne so zverou.
Zmena času navyše prichádza v období, keď je pohyb vysokej zveri prirodzene zvýšený. Počas jesennej ruje sa jelene častejšie presúvajú a môžu sa objaviť aj na cestách, kde ich vodiči bežne neočakávajú. Riziko sa pritom nekončí, keď jedno zviera prebehne cez cestu. Zver sa môže pohybovať v skupinách a za prvým kusom môžu nasledovať ďalšie. Ak teda vodič zbadá na ceste zviera, mal by spomaliť a pozorne sledovať aj okolie vozovky.
Keď už zviera stojí pred autom, diaľkové svetlá mu nepomôžu
Diaľkové svetlá sú užitočné, pretože vodičovi umožnia spozorovať zver pri krajnici skôr. Ak však už zviera stojí na vozovke alebo bezprostredne pri nej, odporúča sa diaľkové svetlá stlmiť. Silné svetlo môže zviera dezorientovať a namiesto úniku môže zostať stáť.
Ešte nebezpečnejšou intuitívnou reakciou môže byť prudké strhnutie volantu v snahe zabrániť nárazu. Automobil sa pri takomto manévri môže dostať do protismeru, mimo vozovky alebo naraziť do stromu či inej pevnej prekážky.
"Ak už vodič nemá dostatok priestoru na bezpečné zastavenie, prioritou je intenzívne brzdiť a udržať vozidlo pod kontrolou. Prudký úhybný manéver môže viesť k oveľa vážnejším následkom než samotný stret so zvieraťom," dopĺňa Dupaľová Ksenzsighová.
Ak ku kolízii dôjde, vodič by mal zabezpečiť miesto nehody, zapnúť výstražné svetlá a k zranenému zvieraťu by sa nemal približovať ani sa ho pokúšať premiestniť. Následne treba privolať políciu, ktorá nehodu zdokumentuje, a udalosť oznámiť poisťovni. O zrazenej zveri je potrebné informovať aj príslušné poľovnícke združenie, s čím môže pomôcť polícia.
Pred drahou opravou môže ochrániť aj pripoistenie k PZP
Okrem správneho postupu po nehode je dôležité myslieť aj na jej finančné následky. Škody na vlastnom vozidle totiž bežné povinné zmluvné poistenie nepokrýva. Kryté však môžu byť havarijným poistením alebo doplnkovým poistením stretu so zverou, ktoré Union ponúka aj k PZP. "Nie každý vodič chce alebo potrebuje havarijné poistenie. Aj pre takýchto motoristov však existuje možnosť, ako sa chrániť pred finančnými následkami zrážky so zverou. V Unione si môžu toto riziko pripoistiť k povinnému zmluvnému poisteniu. Klient si aktuálne môže zvoliť jeden z troch limitov plnenia: 2 500, 5 000 alebo 7 500 eur. Zároveň sú dostupné aj viaceré úrovne spoluúčasti od 0 cez 100, 200, 300 až po 2 000 eur.” uzatvára hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Po zmene času stúpa riziko zrážky so zverou. Kritické sú prvé hodiny po zotmení, priemerná škoda presahuje 3200 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poistenie PR PZP Zmena času
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