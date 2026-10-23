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Lidl opäť získal ocenenie Senior Friendly


Tagy: Ocenenie PR Senior friendly Seniori

Starnutie je prirodzenou súčasťou života. Hoci by jeseň života mala byť obdobím zaslúženého oddychu a pokoja, staršie generácie sú často odsúvané na vedľajšiu koľaj. To, že seniori si ...



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gettyimages 1145276617 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Starnutie je prirodzenou súčasťou života.


Hoci by jeseň života mala byť obdobím zaslúženého oddychu a pokoja, staršie generácie sú často odsúvané na vedľajšiu koľaj. To, že seniori si zaslúžia našu podporu, rešpekt a pozornosť, presadzuje aj spoločnosť Lidl. Dôkazom, že aktivity diskontu majú reálny dopad, je zisk v poradí už štvrtého ocenenia Senior Friendly.

Demografický vývoj hovorí jasne – naša populácia starne. Napriek tomu sa seniori často ocitajú na okraji záujmu. Práve z potreby riešiť túto výzvu a presadzovať filozofiu aktívneho starnutia vznikol projekt a ocenenie Senior Friendly, za ktorým stoja Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar. Získavajú ho poskytovatelia produktov, služieb či aktivít, ktoré podporujú sociálne začlenenie a aktívne trávenie voľného času seniorov.

Hrdým držiteľom tohto ocenenia je aj spoločnosť Lidl, ktorej sa titul podarilo získať už štvrtýkrát. Tentokrát porotu a odbornú i laickú verejnosť oslovil projekt Nadácie Lidl s názvom "Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí".

"Z ocenenia Senior Friendly máme úprimnú radosť. Záleží nám na tom, aby sa na staršie generácie nezabúdalo a aby jeseň svojho života mohli prežívať aktívne a dôstojne. Sme hrdí, že k tomu prispievajú aj naše projekty," povedala Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia Lidl Slovenská republika.

V rámci víťazného projektu sa diskont zameral na to, ako zmysluplne obohatiť každodenný život klientov v zariadeniach pre seniorov. Výsledkom bolo venovanie exteriérových vyvýšených záhonov na pestovanie kvetov, ovocia či zeleniny. Nešlo len o samotný materiálny dar, ale cieľom Lidla bolo podporiť seniorov v aktívnom trávení voľného času, pričom sa zároveň skrášlilo okolie ich domovov. O to, kam záhony poputujú, rozhodli priamo zákazníci. Tí za svoje nákupy nad 20 eur odovzdali v aplikácii Lidl Plus viac ako 146-tisíc hlasov, vďaka čomu sa z výhry tešilo osem zariadení naprieč celým Slovenskom.

Reťazec pozornosť seniorom venuje aj v októbri, ktorý je už tradične mesiacom úcty k starším. Počas celého októbra v predajniach Lidl prebieha projekt s názvom "Koľko lásky sa oplatí", ktorý vznikol v spolupráci s občianskym združením Koľko Lásky. Zapojiť sa doň môže skutočne každý a princíp pomoci je jednoduchý. Počas celého októbra venuje Nadácia Lidl za každý nákup nad 20 eur v predajniach Lidl 1 cent OZ Koľko Lásky. Z vyzbieraných finančných prostriedkov toto občianske združenie daruje špeciálne terapeutické bábiky pre seniorov v zariadeniach po celom Slovensku. Bežným nákupom potravín tak prispejete na materiálnu a terapeutickú pomôcku pre klientov seniorských zariadení.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Lidl opäť získal ocenenie Senior Friendly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR Senior friendly Seniori
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