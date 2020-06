Po zrekonštruovanej ozubnicovej trati budú v Tatrách v roku 2021 jazdiť nové hybridné jednotky ZSSK

ŽSR bude od 6. júla 2020 realizovať rekonštrukciu tatranskej ozubnicovej trate



Počas 7-mesačnej výluky zabezpečí ZSSK pre cestujúcich náhradnú autobusovú dopravu



Na zmodernizovanej trati budú už budúci rok jazdiť nové ozubnicové vozidlá





v železničnej stanici Štrbské Pleso budú pristavené autobusy NAD vedľa výpravnej budovy,



náhradné zastávky NAD sú zriadené pre tarifné body:



Štrba – parkovisko za bufetmi z východnej strany budovy,



Tatranský Lieskovec – hl. cesta pri zastávke ŽSR,



Štrbské Pleso – autobusová zastávka Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, centrálne parkovisko.





blog generálneho riaditeľa ZSSK (júl 2018) - https://dennikn.sk/blog/1188260/vlaky-chceme-modernizovat-nielen-v-bratislave-par-slov-o-novych-zubackach-pre-tatry/



tlačová správa ZSSK (október 2018) - https://www.zssk.sk/aktuality/v-tatrach-na-tez-a-oz-rastie-pocet-cestujucich-zssk-na-tejto-trati-do-roku-2022-obmeni-zastarany-voznovy-park-nove-vozidla-doda-svajciarsky-stadler/



Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 384 mil. eur:



celkový objem: 160 miliónov eur



zazmluvnený NFP: 158,4 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)



https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/





celkový objem: 77 miliónov eur



zazmluvnený NFP: 74,8 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2020 (7 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)



https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/





celkový objem: 38,8 miliónov eur ( z toho EÚ projekt: 33,6 milióna eur)



zazmluvnený NFP: 33,4 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)



https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/





celkový objem: 13,9 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (1 ks nového vozňa je už v premávke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Bratislava – Žilina – Košice; Bratislava – Praha)





celkový objem: 52,9 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2020 (26 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (30 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)



30.6.2020 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) – bude v termíne od 6. 7. 2020 do 6. 2. 2021 uskutočňovať komplexnú rekonštrukciu ozubnicovej trate medzi železničnými stanicami Štrba a Štrbské Pleso.ZSSK víta rozhodnutie ŽSR pre komplexnú rekonštrukciu, pretože infraštruktúra ozubnicovej železnice má desiatky rokov a potrebuje generálku. V súvislosti s výlukou počas rekonštrukčných prác ZSSK zabezpečí cestujúcim presun formou náhradnej autobusovej dopravy (NAD) nasledovne:V tejto situácii bude viac ako inokedy dôležité to, aby skupiny nad 10 osôb zodpovedne hlásili vopred svoju cestu na kontaktnom centre (tel: 18 188), aby sme im vedeli zabezpečiť bezproblémovú prepravu.Za dočasný diskomfort sa ZSSK cestujúcim vopred ospravedlňuje, no takéto obmedzenia sú pri väčších rekonštrukciách vždy potrebné.povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.ZSSK v spolupráci so ŽSR zabezpečí informovanie cestujúcej verejnosti vo všetkých staniciach a zastávkach na úseku Štrba – Štrbské Pleso informačným zariadením, výveskami na staniciach a zastávkach i prostredníctvom sprievodného personálu v každom dotknutom vlaku.Po zrekonštruovanej trati budú už budúci rok premávať úplne nové vlaky ZSSK – 5 nových hybridných ozubnicových jednotiek a 1 multifunkčný rušeň, ktoré doplnia jej súčasnú flotilu.Nové vozidlá budú vybavené modernými bezpečnostnými a informačnými systémami, vďaka čomu budú mať cestujúci k dispozícii informácie o trase a aktuálnej polohe vlaku či označení a smerovaní jednotlivých vozidiel. Súčasťou bude kamerový systém a vďaka systému na anonymné počítanie osôb bude mať ZSSK detailné informácie o počtoch cestujúcich, ktorí prejdú nástupnými dverami. Samozrejmosťou bude klimatizácia, elektrické zásuvky či wi-fi pripojenie na internet a chýbať nebude priestor na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov a kočíkov. Ozubnicové jednotky budú mať bezbariérový vstup a vyčlenené priestory pre imobilných cestujúcich.Aj vďaka možnosti viacčlenného radenia nových vozidiel bude ZSSK schopná prepraviť viac cestujúcich aj tým, že nové hybridné vozidlá budú môcť jazdiť na ozubnicovej i na trati tatranskej elektrickej železnice.komentoval začiatok rekonštrukčných prác na tatranských koľajach starosta obce Štrba, pod ktorú patrí aj Štrbské pleso, Michal Sýkora.Viac informácií nájdete tu:Momentálne trať obsluhujú tri cca 50-ročné súpravy, ktoré budú začatím výluky presunuté do rušňového depa Poprad. Minimálne s jednou súpravou sa do budúcnosti počíta, bude určená na mimoriadne spomienkové jazdy. O osude ostatných súčasných "zubačiek" sa rozhodne až potom, čo budú nové vozidlá otestované v reálnej prevádzke.25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt OPII z prostriedkov EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt OPII z prostriedkov EÚ5 ks elektrických tatranských jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt OPII z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje7 ks nových osobných vozňov série Ampz– diaľkový vozeň prvej triedy - vlastné zdroje28 ks nových osobných vozňov série Bmpz - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdrojeAktuálne tiež prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov, ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií nájdete tu - https://www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/ Informačný servis