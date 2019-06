Po zrušení mýta pre osobné autá v Nemecku hľadajú iný systém

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. júna (TASR) – Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) o neprípustnosti platenia mýta cudzincami za jazdy po nemeckých cestách vo forme, akú schválili úrady krajiny, tamojšie mestá a obce žiadajú na jeho výber „inteligentnejšie riešenie“.Predstaviteľ Združenia nemeckých miest a obcí Gerd Landsberg pre denník Neue Osnabrücker Zeitung uviedol, že. Podľa neho teraz musí dostať dôležitý priestor diskusia o ochrane životného prostredia.Mýto pre osobné autá sa môže podieľať na usmerňovaní prúdov áut.tvrdí Landsberg.Združenie nemeckých miest teraz žiada, aby sa mýto pre nákladné autá vyberalo na všetkých cestách v krajne. Mýto, ktoré ESD zrušil, nikdy nepatrilo k záležitostiam, na ktorých združeniu veľmi záležalo. Nový návrh by mal vypracovať spolkový minister dopravy.Mýto v Nemecku sa teraz platí za nákladné autá len na diaľniciach a spolkových cestách. Jeho platenie na všetkých cestách by veľmi pomohlo mestám, lebo vodiči nákladných áut využívajú cesty cez ne, aby sa vyhli plateniu mýta, čím dochádza k veľkej záťaži obyvateľstva.Podľa hlavného konateľa združenia miest Helmuta Dedyho by sa vybralo podstatne viac peňazí na mýte pre nákladné autá než na mýte za osobné vozidlá.Sudcovia ESD rozhodli o neoprávnenosti platenia mýta len cudzincami v Nemecku v utorok (18. 6.) na návrh Rakúska.