Žitňanská:Pri kandidátoch na sudcov ÚS si povinnosť nesplnil parlament

Bratislava 19. júna (TASR) - Pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR si svoju povinnosť nesplnil parlament. Tvrdí to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Žitňanská (nezaradená). Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák vníma hrozbu diskriminačných žalôb zo strany kandidátov, problém vidí v tom, že prezidentka Zuzana Čaputová ťažko vymenuje polovicu z 15 kandidátov. Poslanec Alojz Baránik (SaS) tvrdí, že prezidentka nemá povinnosť zvoliť polovicu z vybraných kandidátov, naopak, parlament má povinnosť ponúknuť jej dvojnásobok potrebných sudcov.povedala Žitňanská. To, že bývalý prezident Andrej Kiska vymenoval minimálny počet sudcov, považuje za výnimočný krok k riešeniu neštandardnej situácie, ktorú parlament zapríčinil.skonštatovala pre TASR s tým, že poslanci by mali v plánovanej štvrtkovej (20. 6.) voľbe zvoliť chýbajúcich šesť kandidátov.Bastrnák v súvislosti s možnými diskriminačnými žalobami, na ktoré upozorňuje predseda Smeru-SD Robert Fico, povedal, že hrozbu vníma a už na ňu upozorňoval v minulosti. Otázku voľby kandidátov chcú však podľa jeho slov v Moste-Híd vyriešiť čo najskôr.doplnil s tým, že dohodu zatiaľ nemajú a strana je otvorená diskusii v koalícii.Problém vidí v tom, že prezidentka má v súčasnosti k dispozícii deväť už vybraných kandidátov, v prípade zvolenia chýbajúcich šiestich by ich mala na výber 15, a z toho podľa jeho slov ťažko vyberie polovicu.Tvrdenie, že prezidentka musí vymenovať polovicu zvolených kandidátov, považuje Baránik za zavádzanie. Zdôraznil, že prvoradú povinnosť mal parlament. "skonštatoval. Problém s diskriminačnými žalobami označil za vymyslený. "povedal.V súvislosti so štvrtou voľbou kandidátov v pléne zdôraznil, že opozícia voliť bude a je jasné, koho bude voliť.skonštatoval. Nevylúčil, že by dokázali urobiť kompromis v prípade, ak by ich koalícia oslovila.Fico v stredu opätovne zdôraznil hrozbu diskriminačných žalôb zo strany kandidátov, ktorí budú zvolení parlamentom a nebudú vymenovaní prezidentkou. Prezidentka Čaputová v utorok (18. 6.) vyhlásila, že vymenuje ústavných sudcov po tom, čo jej NR SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) potvrdil, že chce voliť šiestich kandidátov, na racionálny prístup vyzval aj koaličných partnerov.Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Troch sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.