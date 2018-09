Pobaltské štáty nechcú predaj odevov so sovietskou symbolikou

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Vilnius 6. septembra (TASR) - Trojica pobaltských štátov sa obrátila na americký obchodný reťazec Walmart so žiadosťou, aby stiahol z predaja a prestal vyrábať tovary svojej značky s použitím sovietskej symboliky a nápisu USSR (skratka ZSSR v angličtine).Litovský veľvyslanec v USA Rolandas Kriščiúnas vo svojom liste Walmartu píše, žeuviedol.Vo svojom liste litovský veľvyslanec vyjadril presvedčenie, že vedenie obchodného reťazca Walmartpíše sa v liste.Estónsko, Litva a Lotyšsko boli násilne pripojené Moskvou v roku 1940 a súčasťou Sovietskeho zväzu zostali až do jeho rozpadu v roku 1991 - s výnimkou krátkej okupácie nacistickým Nemeckom v rokoch 1941-44.Litva bojuje proti dedičstvu z komunistickej éry obzvlášť tvrdo a zakazuje všetky sovietske symboly, podobne však aj nacistické.Agentúra Baltic News Service (BNS) uviedla, že skupina poslancov z Estónska, Lotyšska a Litvy napísala už v stredu vedeniu spoločnosti Walmart list, v ktorom vyjadrujú sklamanie z nedostatku rešpektu tohto obchodného reťazca k miliónom občanov, ktorí sa stali obeťami sovietskeho totalitného režimu.Predaj tovarov so sovietskou symbolikou podľa poslancovPoslanci dodali, že Walmart sa taktoPoslanci následne vyzvali spoločnosť Walmart, aby prejavila svoju korporátnu zodpovednosť a okamžite prestala predaj sortimentu so sovietskou symbolikou.Ako podotkla agentúra AP, spoločnosť Walmart sídliaca v meste Bentonville v americkom štáte Arkansas zatiaľ na tieto výzvy nereagovala.AP pripomenula, že nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi, firma Adidas, v máji po kritike stiahol z predaja červené tričká s nápisom USSR a sovietskym znakom. Tričká sa stali súčasťou sortimentu v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta, ktoré sa v lete konali v Rusku.