Vráblová: Nové programy práce s knihou pomôžu ku kultivovanému čítaniu

Na snímke zľava odborná pracovníčka Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Lucia Obuchová, koordinátorka Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Timotea Vráblová, vedúca Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Eva Cíferská a dramaturgička RTVS Beata Panáková počas tlačovej konferencie Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, na ktorej predstavili nové vzdelávacie programy a kreatívne workshopy pre rodičov, pedagógov, knihovníkov a verejnosť v Bratislave 6. septembra 2018. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 6. septembra (TASR) – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY (Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu) pripravilo v bratislavskej Bibiane nové vzdelávacie programy a kreatívne workshopy na podporu čítania. Jeho zámerom je napomáhať pozitívnej zmene krízového stavu čítania detí, budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry a organizovať programy venované kultivovanému čítaniu.zdôvodnila na štvrtkovej tlačovej konferencii koordinátorka centra Timotea Vráblová.Uviedla, že podľa odborníkov za ostatných 20-30 rokov klesla miera empatickosti v európskej populácii o 40 percent. To poukazuje na závažné zmeny v emocionálnom nastavení obyvateľstva a v konečnom dôsledku má vplyv aj na duševné zdravie. Deti majú dnes o 40 percent nižšiu schopnosť vcítiť sa do zažívania hrdinov knižných príbehov a oveľa ťažšie si z toho vedia vziať niečo pre svoj vnútorný život, nachádzať sami seba, reflektovať vlastnú životnú a spoločenskú realitu. Na zlepšenie vnímavosti je v Bibiane vytvorená Izba čítania, kde detské kolektívy spoznávajú knihy v scénickom priestore.dodala Vráblová.Centrum bolo zriadené uznesením vlády SR z 29.11.2017 a existuje od januára 2018. Realizovalo viac ako 20 workshopov Izby čítania, vydalo odbornú publikáciu Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy. Organizovalo Knižné hody, tri odborné semináre, zapojilo sa do projektu Celé Slovensko číta deťom, podieľalo sa na prípravách Dní detskej knihy v Žiline a ocenilo Najkrajšie a najlepšie minuloročné detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku.Informácie o podujatiach Centra sú na internetovej stránke www.bibiana.sk.