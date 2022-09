Pobaltské štáty sa chystajú obmedziť pohyb občanov Ruska, pred zavedením reštrikcií budú včas informovať

Nejaké výnimky budú

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pobaltské štáty sa „v princípe dohodli“ na obmedzení pohybu ruských občanov cez ich hranice s Ruskom a Bieloruskom.Povedal to lotyšský minister zahraničia Edgars Rinkevičs po rokovaniach s kolegami z regiónu v litovskom Kaunase.Litva, Lotyšsko a Estónsko sa podľa jeho slov v súčasnosti dohadujú na posledných „nuansách“ obmedzení. Informuje o tom spravodajský portál CNN.V prípade, že krajiny zavedú zákaz, ruskí občania s vízami do schengenského priestoru nebudú môcť na ich územie prichádzať z Ruska alebo Bieloruska.Výnimky budú udeľovať z humanitárnych dôvodov, pre vodičov nákladných áut, z rodinných dôvodov a pre diplomatov, vysvetlil Rinkevičs.Pred zavedením obmedzení bude „dostatočný čas na varovanie“, dodal minister s tým, že ďalšie rozhodnutia prijmú v priebehu nasledujúcich 10 dní.Počet prekročení hraníc ruských občanov so schengenskými vízami sa v ostatných týždňoch dramaticky zvýšil, poznamenal lotyšský minister. Predstavuje to obavy o verejnú bezpečnosť a vyvoláva to morálne a politické otázky.