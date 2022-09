Koniec vlny inflácie nie je na dosah, nemecké firmy chcú naďalej zvýšiť ceny svojej produkcie

Dodávatelia energií znášali ťarchu

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecké firmy naďalej chcú zvýšiť ceny svojej produkcie vo veľkom rozsahu. Vyplýva to z prieskumu mníchovského inštitútu Ifo Index očakávaného zvýšenia cien v nadchádzajúcich mesiacoch v nemeckej ekonomike v auguste nepatrne klesol, a to na 47,5 bodu z júlových 47,6 bodu.Index očakávaného rastu cien potravín sa tiež znížil, ale z vysokej júlovej úrovne 99,4 bodu na augustových 96,8 bodu.„Bohužiaľ, koniec vlny inflácie nie je na dohľad," povedal šéf oddelenia prieskumov v inštitúte Ifo Timo Wollmershäuser „Dodávatelia energií doteraz znášali hlavnú ťarchu prudkého rastu trhových cien elektriny a zemného plynu a len malú časť prenášali na spotrebiteľov. To sa pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch zmení, čo povedie k dvojcifernej inflácii. Znamená to, že spotrebitelia obmedzia svoju spotrebu a celková ekonomika sa v druhej polovici tohto roka zmenší," uviedol ďalej Wollmershäuser.Osobitne vysoký podiel výrobcov sa chystá svoje ceny zvýšiť v odevnom sektore a index očakávaného rastu cien v tomto odvetví v auguste stúpol na 89,2 bodu z júlových 84,6 bodu.Index očakávaného zdraženia produkcie je vysoký aj v odvetví pohostinstva (76,4 bodu), v sektore produkcie obuvi a kožených produktov (71,2 bodu) či v odvetví výroby elektrických zariadení (71,3 bodu).