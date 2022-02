Poberáte dôchodok a nezdržiavate sa na adrese svojho trvalého pobytu? Sociálnu poisťovňu o tom treba informovať

O zmene adresy treba informovať včas

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ak dôchodcovia na dlhší čas zmenia adresu, na ktorej sa zdržiavajú, mali by Sociálnu poisťovňu o tom informovať. Adresu trvalého bydliska dôchodcu, či jej zmenu Sociálna poisťovňa registruje, ale o zmene jeho pobytu bez nahlásenia sa nemá odkiaľ dozvedieť.Vďaka oznámeniu adresy sa informácie, ktoré Sociálna poisťovňa zasiela, dostanú do rúk dôchodcu riadne a včas. Sociálna poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe.Sociálnu poisťovňu by mal dôchodca informovať o zmene adresy, na ktorej sa zdržiava, vo vlastnom záujme, a to do ôsmich dní.„Ak sa dôchodca presunie na inú adresu bez zmeny trvalého či prechodného pobytu a novú adresu Sociálnej poisťovni neoznámi, môže sa stať, že nedostane do rúk poštovú zásielku, ktorú očakáva, pretože prišla na adresu nahláseného pobytu," varuje poisťovňa.Poisťovňa sa začiatkom roka stretáva s tým, že niektorí poberatelia dôchodkových dávok nedostanú napríklad rozhodnutia o valorizácii dôchodku alebo aj samotnú dôchodkovú dávku, ak ju poberali v hotovosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho trvalého bydliska.O takejto zmene sa Sociálna poisťovňa dozvie len vtedy, ak jej ju oznámi sám dôchodca. Čo sa týka adresy trvalého alebo prechodného pobytu, tie Sociálna poisťovňa získava z Registra fyzických osôb a nie je potrebné ich oznamovať.