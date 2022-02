Blinken varuje, že Rusko môže napadnúť Ukrajinu ešte počas zimnej olympiády v Pekingu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu ešte počas zimných olympijských hier v Pekingu , preto by Američania mali túto východoeurópsku krajinu okamžite opustiť. Vyhlásil to v piatok americký minister zahraničných veci Antony Blinken.K dôvodom najnovšieho bezpečnostného varovania, v ktorom ministerstvo zahraničných vecí vyzýva všetkých amerických občanov, aby opustili Ukrajinu, sa bližšie nevyjadril.Američanov, ktorí sa stále nachádzajú na Ukrajine, vo štvrtok oslovil aj prezident Joe Biden a vyzval ich, aby odtiaľ čo najskôr odišli. Olympijské hry v Pekingu sa končia 20. februára.Blinken sa v piatok v austrálskej Canberre stretol s rezortnými kolegami z Austrálie, Indie a Japonska. Hlavnými bodmi rokovaní boli hrozba vojny na Ukrajine a posilňovanie spojenectva medzi Ruskom a Čínou.Rusko na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo viac ako 100-tisíc vojakov, akékoľvek plány na inváziu však opakovane popiera. USA a ďalšie západné krajiny, naopak, varujú, že útok môže prísť kedykoľvek.