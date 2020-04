Poberateľov dávky v nezamestnanosti oproti predošlému mesiacu ubudlo, medziročne ich je viac

Výdavky narástli už vlani

Predĺžené podporné obdobie

Podporu už raz predĺžili

Miernejšie podmienky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti 39,7-tisíca nezamestnaným. Ako vyplýva z údajov poisťovne, oproti koncu februára to bolo menej o 1,2-tisíca osôb, medziročne sa však počet poberateľov nezamestnaneckej dávky zvýšil o 4,1-tisíca ľudí.Nárast počtu ľudí, ktorí dostávajú túto dávku, súvisí aj so zmiernením podmienok na jej poberanie od začiatku roka 2018.Počty poberateľov dávky v nezamestnanosti prekračujú rozpočtové plány Sociálnej poisťovne. Rozpočet poisťovne na rok 2020 totiž ráta s tým, že v tomto roku bude nezamestnaneckú dávku dostávať v priemere 33,1-tisíca nezamestnaných.Dávku v nezamestnanosti dostávalo viac ľudí, ako sa pôvodne očakávalo, už počas minulého roka. Vlaňajší rozpočet Sociálnej poisťovne totiž počítal s tým, že dávku v nezamestnanosti dostane priemerne 33,2-tisíca ľudí.Za celý minulý rok však dávku poberalo priemerne mesačne 36,5-tisíca osôb. Výdavky na vyplácanie nezamestnaneckých dávok tak boli v minulom roku oproti plánu vyššie o 49 miliónov eur, keď dosiahli 214,2 milióna eur.Podľa schváleného rozpočtu poisťovne na rok 2020 by malo v tomto roku na dávky v nezamestnanosti smerovať 176,7 milióna eur, čo by malo byť o 37,5 milióna eur menej ako vlani.Približne 24-tisíc nezamestnaných, ktorí v súčasnosti dostávajú dávku v nezamestnanosti, bude túto dávku pre pokračujúcu koronakrízu poberať ďalší mesiac.Vláda totiž v piatok schválila nariadenie o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19."Opatrenie sa týka poistencov, ktorým v čase krízovej situácie uplynie predĺžené podporné obdobie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Podľa rezortu ide o opatrenie na zmiernenie negatívnych dopadov na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorí si pre pretrvávajúcu krízovú situáciu a s tým súvisiacu situáciu na trhu práce nevedia nájsť prácu.Predĺženie poberania nezamestnaneckej dávky o ďalší mesiac si z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiada 12,7 milióna eur.Nezamestnaným, ktorí prestali dostávať dávku v nezamestnanosti po 12. marci tohto roka, vláda už raz obdobie poberania dávky o jeden mesiac predĺžila.Podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom apríla schválil parlament, sa týmto osobám predĺžilo pôvodne polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti na sedemmesačné od 4. apríla tohto roka."Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie," informoval začiatkom apríla hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac bolo možné najskôr od 4. apríla tohto roka. "Ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napríklad 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020," dodal Višváder.Od začiatku roka 2018 sa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti zmiernili.Kým do konca roka 2017 bol pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku roka 2018 sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti už vzťahuje na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.Takéto miernejšie pravidlá pritom už v roku 2017 platili pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.