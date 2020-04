Slovensko minulý rok dosiahlo rekordnú zamestnanosť, splnilo tak cieľ stanovený Európskou úniou

EÚ sa priblížila k svojmu cieľu

Najvyššiu zamestnanosť malo aj Česko

Stav zamestnanosti výrazne ovplyvní COVID-19

26.4.2020 - Zamestnanosť na Slovensku vo vekovej skupine od 20 do 64 rokov vlani, čiže v roku pred koronakrízou, stúpla na 73,4 percenta z úrovne 72,4 percenta v predchádzajúcom roku.Slovensko tak splnilo cieľ stanovený Európskou úniou dosiahnuť zamestnanosť aspoň 72 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.V rámci celej EÚ bolo cieľom dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť aspoň 75 percent. Jednotlivé krajiny však mali stanovené individuálne ciele.Európskej únii sa plánovanú zamestnanosť nepodarilo dosiahnuť, ale priblížila sa k svojmu cieľu, keďže zamestnanosť v rámci celého bloku v roku 2019 stúpla na 73,1 percenta z úrovne 72,4 percenta v roku 2018.Najvyššiu zamestnanosť vlani mali vo Švédsku (82,1 %), Nemecku (80,6 %), v Českej republike (80,3 %), Estónsku (80,2 %) a v Holandsku (80,1 %).Najnižšia zamestnanosť vo vekovej skupine od 20 do 64 rokov bola v minulom roku v Grécku (61,2 %), Taliansku (63,5 %), Chorvátsku (66,7 %) a v Španielsku (68 %).Stav zamestnanosti na Slovensku bude ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá má negatívny vplyv na hospodársky vývoj u nás aj v zahraničí, uviedla pre agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová."Zatiaľ predpokladáme v tomto roku nárast miery nezamestnanosti na 7,8 % pri prepade zamestnanosti o 2,2 %," konštatovala.Postupný návrat zamestnanosti k hodnote pred pandémiou podľa nej môže trvať pár rokov."Rýchlosť návratu bude závisieť od rýchlosti ekonomického uzdravenia a úspešnosti podporných opatrení zameraných na trh práce," dodala analytička.