Pobočky Slovenskej pošty budú počas Veľkej noci zatvorené, noviny však cez víkend doručia

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pobočky Slovenskej pošty budú počas veľkonočných sviatkov od piatka 2. do pondelka 5. apríla zatvorené. Doručenie sobotnej tlače na celom území Slovenska pošta zabezpečí. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková Pošta zákazníkom odporúča, aby si neodkladné záležitosti vybavili ešte pred sviatkami. Aktuálne otváracie hodiny konkrétnej pošty si môže verejnosť preveriť na webovej stránke Slovenskej pošty alebo v mobilnej aplikácii pošty.Na všetkých pobočkách pošty platia protipandemické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva . V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný a musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy. To platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor.