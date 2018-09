Pobrežná stráž zadržala pri Rodose jachtu s 80 migrantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 3. septembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž zadržala v pondelok v Egejskom mori jachtu prevážajúcu zhruba 80 utečencov a migrantov. Jachtu zastavili pri ostrove Rodos. Smerovala na západ, pričom pravdepodobne chcela oboplávať Krétu a dostať sa do Talianska.Plavidlu pomohli bezpečne zakotviť v najbližšom prístave, uviedol pre agentúru DPA grécky činiteľ. Väčšina z jeho pasažierov pochádzala z blízkovýchodných krajín.Člny s migrantmi a utečencami zachytávajú grécke úrady na mori takmer denne. Migranti sa snažia obísť Grécko a dostať sa cez Stredozemné more do Talianska, pričom dúfajú, že sa im odtiaľ podarí dostať sa do Nemecka či iných bohatých európskych krajín.Grécku sa migranti snažia vyhnúť pre dohodu, ktorú v auguste dosiahol Berlín s Aténami. V súlade s ňou totiž môže byť z nemecko-rakúskych hraníc do 48 hodín vrátený nazad do Grécka každý migrant, ktorý sa tam zaregistroval po 1. júli 2017.