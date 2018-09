ZA MENEJ ÁUT: Aj minister dopravy Érsek bude zdieľať automobil

Na snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR štartuje od pondelka kampaň, ktorej cieľom je znížiť počet áut na cestách, s názvom #ideminak. Zapojí sa do nej aj samotný minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý bude zdieľať vládne auto s ľuďmi idúcimi ráno do práce v hlavnom meste.opísal Érsek.Do kampane #ideminak sa môže od septembra zapojiť každý, kto na cestu do práce alebo za povinnosťami využije alternatívu voči osobnej automobilovej doprave, kde vo väčšine prípadov sedí v jednom aute len jeden človek.Okrem zdieľaného cestovania je možné podľa ministerstva využívať aj vlaky, autobusy, bicykel a podobne.priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.Ak by sa podľa jej slov zapojila do akcie polovica vodičov, ktorí denne jazdia po Prístavnom moste, a namiesto jedného pasažiera by v aute sedeli traja, počet áut na tomto najvyťaženejšom cestnom úseku by sa zo súčasných 80.058 áut denne znížil o viac ako 26.000. Tým by sa podľa ministerstva významným spôsobom obmedzili dopravné zápchy v hlavnom meste.